Collioure

EXPOSITION AUTOUR DU CLOCHER DE COLLIOURE

Quai de l’Amirauté Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-11 09:30:00

fin : 2026-08-14 18:30:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-07-01

Le Château royal de Collioure présente Points 2 Vue® autour du clocher de Collioure du 11 avril au 14 août 2026. Cette exposition célèbre les 30 ans des cadres créés par Marc-André de Figueres et met à l’honneur les photographies primées d’un concours dédié à ce parcours emblématique.

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Quai de l’Amirauté Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 06 43 chateaudecollioure@cd66.fr

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English :

The Château royal de Collioure presents Points 2 Vue® autour du clocher de Collioure from April 11 to August 14, 2026. The exhibition celebrates the 30th anniversary of the frames created by Marc-André de Figueres, and features the winning photographs from a competition dedicated to this iconic route.

L’événement EXPOSITION AUTOUR DU CLOCHER DE COLLIOURE Collioure a été mis à jour le 2026-06-12 par OT DE COLLIOURE