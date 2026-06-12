EXPOSITION ON A PERDU LE PAYSAGE DE VALÉRIE DU CHÉNÉ Collioure samedi 20 juin 2026.

Collioure

EXPOSITION ON A PERDU LE PAYSAGE DE VALÉRIE DU CHÉNÉ

10 Rue de la Prud Homie Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Découvrez On a perdu le paysage , l’exposition hors les murs de l’artiste Valérie du Chéné à Collioure. Présentée par le Musée d’Art moderne à la Galerie du Tenyidor, cette œuvre colorée interroge notre environnement. Une immersion artistique à visiter tous les jours, de 10h à 18h, jusqu’au 27 septembre 2026.

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10 Rue de la Prud Homie Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 30 44 05 46

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English :

Discover On a perdu le paysage , artist Valérie du Chéné?s off-site exhibition in Collioure. Presented by the Musée d?Art Moderne at the Galerie du Tenyidor, this colorful work questions our environment. An artistic immersion to be visited every day from 10 a.m. to 6 p.m., until September 27, 2026.

L’événement EXPOSITION ON A PERDU LE PAYSAGE DE VALÉRIE DU CHÉNÉ Collioure a été mis à jour le 2026-06-09 par OT DE COLLIOURE