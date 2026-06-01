VERNISSAGE EXPOSITION ON A PERDU LE PAYSAGE DE VALÉRIE DU CHÉNÉ Collioure
VERNISSAGE EXPOSITION ON A PERDU LE PAYSAGE DE VALÉRIE DU CHÉNÉ Collioure samedi 20 juin 2026.
Collioure
VERNISSAGE EXPOSITION ON A PERDU LE PAYSAGE DE VALÉRIE DU CHÉNÉ
10 Rue de la Prud Homie Collioure Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 11:00:00
fin : 2026-06-20 12:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Découvrez On a perdu le paysage , l’exposition hors les murs de l’artiste Valérie du Chéné à Collioure. Organisé par le Musée d’Art moderne, le vernissage aura lieu le samedi 20 juin 2026 à 11h à la Galerie du Tenyidor. Une immersion colorée à visiter tous les jours jusqu’au 27 septembre.
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10 Rue de la Prud Homie Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 30 44 05 46
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English :
Discover On a perdu le paysage , artist Valérie du Chéné’s off-site exhibition in Collioure. Organized by the Musée d?Art moderne, the opening will take place on Saturday June 20, 2026 at 11am at the Galerie du Tenyidor. A colorful immersion to be visited every day until September 27.
L’événement VERNISSAGE EXPOSITION ON A PERDU LE PAYSAGE DE VALÉRIE DU CHÉNÉ Collioure a été mis à jour le 2026-06-09 par OT DE COLLIOURE
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