VERNISSAGE EXPOSITION ON A PERDU LE PAYSAGE DE VALÉRIE DU CHÉNÉ Collioure samedi 20 juin 2026.

Collioure

VERNISSAGE EXPOSITION ON A PERDU LE PAYSAGE DE VALÉRIE DU CHÉNÉ

10 Rue de la Prud Homie Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 11:00:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Découvrez On a perdu le paysage , l’exposition hors les murs de l’artiste Valérie du Chéné à Collioure. Organisé par le Musée d’Art moderne, le vernissage aura lieu le samedi 20 juin 2026 à 11h à la Galerie du Tenyidor. Une immersion colorée à visiter tous les jours jusqu’au 27 septembre.

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10 Rue de la Prud Homie Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 30 44 05 46

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English :

Discover On a perdu le paysage , artist Valérie du Chéné’s off-site exhibition in Collioure. Organized by the Musée d?Art moderne, the opening will take place on Saturday June 20, 2026 at 11am at the Galerie du Tenyidor. A colorful immersion to be visited every day until September 27.

L’événement VERNISSAGE EXPOSITION ON A PERDU LE PAYSAGE DE VALÉRIE DU CHÉNÉ Collioure a été mis à jour le 2026-06-09 par OT DE COLLIOURE