Exposition : avant/après, les villas dévoilées, Quartier du Casino, Pessac
samedi 19 septembre 2026 · Quartier du Casino · Pessac
Informations pratiques
Exposition : avant/après, les villas dévoilées 19 et 20 septembre Quartier du Casino Gironde
Gratuit. Sans réservation. Départ de l’exposition à l’angle des avenues Alexandre Jaubert et Jean Jaurès.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Un quartier,125 ans d’histoire
Découvrez l’évolution des élégantes villas du quartier du Casino à travers une exposition à explorer en autonomie, qui révèle le charme et l’histoire de ce quartier emblématique.
Exposition réalisée par le comité de qartier du Casino, présentée sur les grilles extérieures des villas.
Quartier du Casino Avenue Alexandre Jaubert 33600 Pessac Pessac 33600 Casino Gironde Nouvelle-Aquitaine
Un quartier,125 ans d’histoire
© Archives de Bordeaux Métropole
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