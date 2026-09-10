Exposition : avant/après, les villas dévoilées, Quartier du Casino, Pessac

Informations pratiques

Exposition : avant/après, les villas dévoilées 19 et 20 septembre Quartier du Casino Gironde

Gratuit. Sans réservation. Départ de l’exposition à l’angle des avenues Alexandre Jaubert et Jean Jaurès.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Un quartier,125 ans d’histoire

Découvrez l’évolution des élégantes villas du quartier du Casino à travers une exposition à explorer en autonomie, qui révèle le charme et l’histoire de ce quartier emblématique.

Exposition réalisée par le comité de qartier du Casino, présentée sur les grilles extérieures des villas.

Quartier du Casino Avenue Alexandre Jaubert 33600 Pessac Pessac 33600 Casino Gironde Nouvelle-Aquitaine

Un quartier,125 ans d’histoire

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