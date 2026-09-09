Exposition AVE MAGNIFICA à la Chapelle Paraire Rodez
samedi 19 septembre 2026 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Exposition AVE MAGNIFICA à la Chapelle Paraire
Rue de Paraire Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-19
Florence Castelbou, Antonin Artaud et Jean-François Maes vous propose l’exposition Ave Magnifica .
Dans le cadre de l’anniversaire des 500 ans du clocher de la cathédrale ruthénoise et des Journées Européennes du Patrimoine, hommage à Notre-Dame de Rodez avec
– des photographies inédites de Florence CASTELBOU
– des mots poétiques d’Antonin ARTAUD
– et des oeuvres sphériques de Jean-François MAES.
Une exposition originale dans un cadre atypique et unique qui ouvre rarement ses portes au public la Chapelle Paraire.
Entrée libre .
Rue de Paraire Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 80 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Florence Castelbou, Antonin Artaud, and Jean-François Maes present the exhibition Ave Magnifica.
L’événement Exposition AVE MAGNIFICA à la Chapelle Paraire Rodez a été mis à jour le 2026-09-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Rodez (Aveyron)
- Trinquons Atelier découverte Rodez 9 septembre 2026
- Présentation de saison du Théâtre des 2 Points Rodez 10 septembre 2026
- Terrasses en fête O P’tit Bonheur Rodez 11 septembre 2026
- Match foot Ligue 2 RODEZ GRENOBLE Rodez 11 septembre 2026
- DERNIERS JOURS EXPOSITION SUGIMOTO TOUT UN PROGRAMME ! avenue Victor Hugo Rodez 12 septembre 2026