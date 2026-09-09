Informations pratiques

Rodez

Exposition AVE MAGNIFICA à la Chapelle Paraire

Rue de Paraire Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-19

Florence Castelbou, Antonin Artaud et Jean-François Maes vous propose l’exposition Ave Magnifica .

Dans le cadre de l’anniversaire des 500 ans du clocher de la cathédrale ruthénoise et des Journées Européennes du Patrimoine, hommage à Notre-Dame de Rodez avec

– des photographies inédites de Florence CASTELBOU

– des mots poétiques d’Antonin ARTAUD

– et des oeuvres sphériques de Jean-François MAES.

Une exposition originale dans un cadre atypique et unique qui ouvre rarement ses portes au public la Chapelle Paraire.

Entrée libre .

Rue de Paraire Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 80 10

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English :

Florence Castelbou, Antonin Artaud, and Jean-François Maes present the exhibition Ave Magnifica.

L’événement Exposition AVE MAGNIFICA à la Chapelle Paraire Rodez a été mis à jour le 2026-09-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)