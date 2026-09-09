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Exposition AVE MAGNIFICA à la Chapelle Paraire Rodez

samedi 19 septembre 2026 · Rodez

Exposition AVE MAGNIFICA à la Chapelle Paraire Rodez

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Adresse
Rue de Paraire
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif

Rodez

Exposition AVE MAGNIFICA à la Chapelle Paraire

Rue de Paraire Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-19

Florence Castelbou, Antonin Artaud et Jean-François Maes vous propose l’exposition Ave Magnifica .
Dans le cadre de l’anniversaire des 500 ans du clocher de la cathédrale ruthénoise et des Journées Européennes du Patrimoine, hommage à Notre-Dame de Rodez avec
– des photographies inédites de Florence CASTELBOU
– des mots poétiques d’Antonin ARTAUD
– et des oeuvres sphériques de Jean-François MAES.
Une exposition originale dans un cadre atypique et unique qui ouvre rarement ses portes au public la Chapelle Paraire.
Entrée libre   .

Rue de Paraire Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 80 10 

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English :

Florence Castelbou, Antonin Artaud, and Jean-François Maes present the exhibition Ave Magnifica.

L’événement Exposition AVE MAGNIFICA à la Chapelle Paraire Rodez a été mis à jour le 2026-09-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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