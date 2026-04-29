Exposition Avec les mains Office de Tourisme Saint-Jean-en-Royans
Exposition Avec les mains Office de Tourisme Saint-Jean-en-Royans mercredi 7 octobre 2026.
Saint-Jean-en-Royans
Exposition Avec les mains
Office de Tourisme 13 place de l’Eglise Saint-Jean-en-Royans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-07
Mise en valeur des mains des artisans et des artistes. Une photo en mode paysage montrera les mains. Trois photos en mode portrait montreront l’artiste et ou ses œuvres.
.
Office de Tourisme 13 place de l’Eglise Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes yapasphoto26@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Showcasing the hands of artisans and artists. One photo in landscape mode will show the hands. Three photos in portrait mode will show the artist and/or his work.
L’événement Exposition Avec les mains Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Vercors Drôme
À voir aussi à Saint-Jean-en-Royans (Drôme)
- Exposition La vie en rose Philippe Chitarrini L »artsolite Saint-Jean-en-Royans 6 mai 2026
- Exposition A ce moment là j’entre dans la forêt Benoît Manent L »artsolite Saint-Jean-en-Royans 6 mai 2026
- Atelier linogravure Rue pasteur Saint-Jean-en-Royans 6 mai 2026
- Rencontre avec les éditions Lisères et Laetitia Gaudefroy Colombot, poétesse, peintre et art thérapeute 23 rue Jean Jaurès Saint-Jean-en-Royans 6 mai 2026
- Diffusion film documentaire et rencontre Rue pasteur Saint-Jean-en-Royans 20 mai 2026