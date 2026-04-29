Exposition Avec les mains Office de Tourisme Saint-Jean-en-Royans

Saint-Jean-en-Royans

Exposition Avec les mains

Office de Tourisme 13 place de l’Eglise Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-07

Mise en valeur des mains des artisans et des artistes. Une photo en mode paysage montrera les mains. Trois photos en mode portrait montreront l’artiste et ou ses œuvres.

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Office de Tourisme 13 place de l’Eglise Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes yapasphoto26@gmail.com

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English :

Showcasing the hands of artisans and artists. One photo in landscape mode will show the hands. Three photos in portrait mode will show the artist and/or his work.

L’événement Exposition Avec les mains Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Vercors Drôme