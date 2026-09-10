Exposition « Avon 1900 : quatre hôtels de standing », Pavillon de l’Érable, Avon

Informations pratiques

Exposition « Avon 1900 : quatre hôtels de standing » 19 et 20 septembre Pavillon de l’Érable Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette exposition retrace l’histoire de quatre hôtels de grand standing autour de 1900 à Avon : Hôtel des Cascades, hôtel des Chasses, hôtel de la Forêt et le Savoy Hôtel. Découvrez également une immersion dans l’hôtel des Chasses avec des reconstitutions de couverts dressés dans la salle à manger et dans le jardin.

Exposition réalisée en partenariat avec l’association Couleurs Terrasses.

Pavillon de l’Érable 70 rue du Vieux-Ru 77210 Avon Avon 77210 Seine-et-Marne Île-de-France https://www.avon77.com/general-directory/pavillon-de-lerable/ Le pavillon de l’Érable, ancien moulin à eau puis atelier d’artiste au XIXe siècle, est aujourd’hui un bâtiment municipal. Il accueille des expositions à l’étage. Parking situé dans la rue du Vieux-Ru. Entrée à l’étage du pavillon de l’Érable par l’arrière du bâtiment, pas d’escalier à gravir.

Exposition « Avon 1900 : quatre hôtels de standing »

Ville d’Avon