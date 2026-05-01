Castelnau-le-Lez

EXPOSITION BAPTISTE EYBERT

1 Rue de la Crouzette Castelnau-le-Lez Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30 2026-06-02

Les œuvres de Baptiste Eybert réalisées avec des matières, tissus, vêtements récupérés proposent des collages textiles inspirés de rêves, mêlant surréalisme et inconscient. Le recyclage de matières y devient un acte d’archivage sensible.

En partenariat avec le MO.CO. Montpellier Contemporain.

Œuvres de Baptiste Eybert

Les œuvres de Baptiste Eybert réalisées avec des matières, tissus, vêtements récupérés proposent des collages textiles inspirés de rêves, mêlant surréalisme et inconscient. Le recyclage de matières y devient un acte d’archivage sensible. Cette fusion du réel et de l’imaginaire offre une relecture poétique de nos espaces et de notre environnement à réinventer.

Vernissage mercredi 6 mai 2026 à 19h

Exposition visible du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h30 (hors vacances scolaires).

Entrée Libre .

1 Rue de la Crouzette Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie +33 4 67 14 19 06 lekiasma@castelnau-le-lez.fr

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English : EXPOSITION BAPTISTE EYBERT

Baptiste Eybert?s works, created with recycled materials, fabrics and clothing, are dream-inspired textile collages, blending surrealism and the unconscious. Recycling materials becomes a sensitive act of archiving.

L’événement EXPOSITION BAPTISTE EYBERT Castelnau-le-Lez a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT MONTPELLIER