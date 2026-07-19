Exposition Bêtes etPlantes dans les objets de piété Langres
dimanche 19 juillet 2026 · Langres
Informations pratiques
Langres
Exposition Bêtes etPlantes dans les objets de piété
Ancienne chapelle du couvent des Annonciades Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30 2026-09-19 2026-09-20
Tout public
Tous les dimanches du 05 juillet au 30 août, le 15 août et les journées du patrimoine (les 19 et 20 septembre)
Entrée libre .
Ancienne chapelle du couvent des Annonciades Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 08 32 14 76
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English :
L’événement Exposition Bêtes etPlantes dans les objets de piété Langres a été mis à jour le 2026-07-16 par Antenne du Pays de Langres
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