Informations pratiques

Langres

Exposition Bêtes etPlantes dans les objets de piété

Ancienne chapelle du couvent des Annonciades Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30 2026-09-19 2026-09-20

Tout public

Tous les dimanches du 05 juillet au 30 août, le 15 août et les journées du patrimoine (les 19 et 20 septembre)

Entrée libre .

Ancienne chapelle du couvent des Annonciades Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 08 32 14 76

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English :

L’événement Exposition Bêtes etPlantes dans les objets de piété Langres a été mis à jour le 2026-07-16 par Antenne du Pays de Langres