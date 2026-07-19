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Exposition Bêtes etPlantes dans les objets de piété Langres

dimanche 19 juillet 2026 · Langres

Exposition Bêtes etPlantes dans les objets de piété Langres

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Adresse
Ancienne chapelle du couvent des Annonciades
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Exposition Bêtes etPlantes dans les objets de piété

Ancienne chapelle du couvent des Annonciades Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30 2026-09-19 2026-09-20

Tout public
Tous les dimanches du 05 juillet au 30 août, le 15 août et les journées du patrimoine (les 19 et 20 septembre)
Entrée libre   .

Ancienne chapelle du couvent des Annonciades Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 08 32 14 76 

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English :

L’événement Exposition Bêtes etPlantes dans les objets de piété Langres a été mis à jour le 2026-07-16 par Antenne du Pays de Langres

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