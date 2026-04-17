Exposition : béton sensuel – épisode n°2 de Fred Mortagne, Le Volcan, scène nationale du Havre, Le Havre

Informations pratiques

Exposition : béton sensuel – épisode n°2 de Fred Mortagne 19 et 20 septembre Le Volcan, scène nationale du Havre Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fred Mortagne, est un photographe autodidacte originaire de Lyon. Il réalise ses premières vidéos au début des années 1990 pour la scène skate lyonnaise. En 2005, il découvre Le Havre en accompagnant les skateurs de la marque Cliché et tombe sous le charme de la ville. Face au Volcan d’Oscar Niemeyer, c’est un choc esthétique. L’architecture se prête naturellement à la pratique du skate, offrant un terrain de jeu à la fois graphique et performatif.

L’exposition Béton Sensuel – épisode n°2 résulte de vingt ans de fascination pour l’utopie moderniste et révèle la lumière brûlante dans l’air froid de Normandie, où les corps rencontrent les courbes et les esplanades de béton. Le premier épisode de l’exposition a été présenté en juin 2026 au TETRIS sur invitation de l’Ultra Skate Club du Havre. Cette première étape a permis la découverte des illustres clichés de l’artiste en lien avec le skateboard. Ce deuxième épisode fait découvrir sa passion pour l’architecture Niemeyer et présentera entres autres des visuels issus de sa résidence au Havre.

Cette exposition s’intègre dans le cadre de l’Open air proposé par le Festival Béton Le Havre en association avec l’Ultra Skate Club et ERVAH pour une journée de live et DJ set.

Le Volcan, scène nationale du Havre 8 place Oscar Niemeyer, 76600 Le Havre, France Le Havre 76600 Les Gobelins Seine-Maritime Normandie 0235191020 https://www.levolcan.com Le Volcan est aujourd’hui une des plus importantes scènes nationales en France. C’est un lieu de production et de diffusion artistique de référence nationale dans le domaine du théâtre, des musiques, de la danse, du cirque, des nouvelles esthétiques, des nouvelles images et des arts numériques. L’ensemble abrite deux salles de spectacles. L’architecte du Volcan est Oscar Niemeyer.

Fred Mortagne, est un photographe autodidacte originaire de Lyon. Il réalise ses premières vidéos au début des années 1990 pour la scène skate lyonnaise. En 2005, il découvre Le Havre en accompagnant…

© Fred Mortagne