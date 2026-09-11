Exposition : Bobigny 1972, Bibliothèque Parment, Rouen
vendredi 18 septembre 2026 · Bibliothèque Parment · Rouen
Informations pratiques
Exposition : Bobigny 1972 18 – 20 septembre Bibliothèque Parment Seine-Maritime
https://bibliotheques.rouen.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À travers deux expositions, le festival Normandiebulle met à l’honneur la figure de Gisèle Halimi et les combats pour l’émancipation des femmes. Bobigny 1972 retrace le procès historique qui ouvrit la voie à la légalisation de l’avortement en France.
Du 15 septembre au 18 octobre de 10h à 18h
-Marie Bardiaux-Vaïente-
Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026
Bibliothèque Parment 8 allée Eugène Delacroix, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]
À travers deux expositions, le festival Normandiebulle met à l’honneur la figure de Gisèle Halimi et les combats pour l’émancipation des femmes. Bobigny 1972 retrace le procès historique qui ouvrit à…
©Marie Bardiaux-Vaïente & Danièle Masse
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