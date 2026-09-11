Exposition : Bobigny 1972, Bibliothèque Parment, Rouen

Informations pratiques

Exposition : Bobigny 1972 18 – 20 septembre Bibliothèque Parment Seine-Maritime

https://bibliotheques.rouen.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À travers deux expositions, le festival Normandiebulle met à l’honneur la figure de Gisèle Halimi et les combats pour l’émancipation des femmes. Bobigny 1972 retrace le procès historique qui ouvrit la voie à la légalisation de l’avortement en France.

Du 15 septembre au 18 octobre de 10h à 18h

-Marie Bardiaux-Vaïente-

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026

Bibliothèque Parment 8 allée Eugène Delacroix, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]

À travers deux expositions, le festival Normandiebulle met à l’honneur la figure de Gisèle Halimi et les combats pour l’émancipation des femmes. Bobigny 1972 retrace le procès historique qui ouvrit à…

©Marie Bardiaux-Vaïente & Danièle Masse