EXPOSITION BRICE DELLSPERGER, JEAN BICHE & SARA FOREVER DANS LE COURS DES CHOSES Sérignan
EXPOSITION BRICE DELLSPERGER, JEAN BICHE & SARA FOREVER DANS LE COURS DES CHOSES Sérignan samedi 18 avril 2026.
Sérignan
EXPOSITION BRICE DELLSPERGER, JEAN BICHE & SARA FOREVER DANS LE COURS DES CHOSES
146, Avenue de la Plage Sérignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-04-18
À travers un nouveau film inédit issu de sa série emblématique Body Double, l’artiste Brice Dellsperger poursuit une recherche engagée depuis trente ans autour des notions de genre, de travestissement, de simulacre et de construction des identités.
À travers un nouveau film inédit issu de sa série emblématique Body Double, l’artiste Brice Dellsperger poursuit une recherche engagée depuis trente ans autour des notions de genre, de travestissement, de simulacre et de construction des identités. Conçu spécifiquement pour le MRAC (tourné dans l’espace d’exposition du Frac Occitanie Montpellier en janvier 2026) et déployé sous la forme d’une installation vidéo immersive à écrans multiples, ce nouveau film prend sa source dans les scènes de bagarre féminine de la série télévisée américaine Dynasty. .
146, Avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 17 88 95 museedartcontemporain@laregion.fr
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English : EXPOSITION BRICE DELLSPERGER, JEAN BICHE & SARA FOREVER DANS LE COURS DES CHOSES
With a new, previously unseen film from his emblematic Body Double series, artist Brice Dellsperger pursues his thirty-year-long research into notions of gender, transvestism, simulacra and the construction of identities.
L’événement EXPOSITION BRICE DELLSPERGER, JEAN BICHE & SARA FOREVER DANS LE COURS DES CHOSES Sérignan a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 ADT34
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