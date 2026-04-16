EXPOSITION PHILIPPE DECRAUZAT, INTERCISIO Sérignan
EXPOSITION PHILIPPE DECRAUZAT, INTERCISIO Sérignan samedi 18 avril 2026.
Sérignan
EXPOSITION PHILIPPE DECRAUZAT, INTERCISIO
146, Avenue de la Plage Sérignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-04-18
L’exposition Intercisio de Philippe Decrauzat réunit un ensemble d’œuvres des quinze dernières années qui examinent la vision comme un champ d’opérations, plutôt qu’un simple acte d’observation.
L’exposition réunit un ensemble d’œuvres des quinze dernières années qui examinent la vision comme un champ d’opérations, plutôt qu’un simple acte d’observation. Le parcours orchestre une déambulation, dans laquelle les peintures et les projections génèrent des glissements d’intensité bascules d’échelle, variations lumineuses, instabilité des seuils de visibilité. Fonctionnant comme une expérience active de la construction du visible, les motifs récurrents du travail de Philippe Decrauzat damier, labyrinthe, trame, grille, dégradé composent une traversée mobilisant différents états d’attention, où l’articulation des formes et des références visuelles prend la forme d’une expérience physique. .
146, Avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 17 88 95 museedartcontemporain@laregion.fr
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English : EXPOSITION PHILIPPE DECRAUZAT, INTERCISIO
Philippe Decrauzat?s Intercisio exhibition brings together a range of works from the last fifteen years that examine vision as a field of operations, rather than a simple act of observation.
L’événement EXPOSITION PHILIPPE DECRAUZAT, INTERCISIO Sérignan a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 ADT34
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