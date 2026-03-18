STAGE DE DANSE SPÉCIAL CARNAVAL STUDIO ART’CORPS

27 rue de la Prud’homie Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

L’esprit du Carnaval s’empare du Studio Art’Corps de Sérignan ! Nous proposons aux jeunes enfants deux sessions de danse thématiques pour s’initier au mouvement tout en s’amusant.

Au programme de ces ateliers l’apprentissage de chorégraphies ludiques, des surprises pour chaque participant et un goûter convivial pour reprendre des forces. Pour que la fête soit totale, tous les enfants sont invités à venir déguisés ! Entre confettis imaginaires et pas de danse, c’est le moment idéal pour découvrir l’univers bienveillant du studio dans une ambiance colorée et festive. .

27 rue de la Prud’homie Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 6 16 13 83 69 artcorpsdanse34@gmail.com

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English : STAGE DE DANSE SPÉCIAL CARNAVAL STUDIO ART’CORPS

Carnival spirit takes hold of Studio Art’Corps in Sérignan! We’re offering two themed dance sessions for young children, to introduce them to movement and have fun at the same time.

L’événement STAGE DE DANSE SPÉCIAL CARNAVAL STUDIO ART’CORPS Sérignan a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 ADT34