Sérignan

EXPOSITION HUZ & BOSSHARD UNE PENSÉE POUR LES FAMILLES DES VITRINES

146, Avenue de la Plage Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-04-18

À travers l’exposition de Huz & Bosshard Une pensée pour les familles des vitrines , le Mrac Occitanie met en lumière une pratique fondamentale celle du design graphique comme outil de médiation, de collaboration et de création à part entière.

Une pensée pour les familles des vitrines est une exposition consacrée au travail des graphistes Huz & Bosshard, acteurs essentiels mais souvent invisibles de la vie du MRAC Occitanie. Depuis plus de 10 ans, le duo de graphistes conçoit flyers, affiches, livrets de salle, programmes, cartons d’invitation pour le musée ces objets graphiques accompagnent les expositions, les événements et la programmation du musée. À travers cette exposition, le Mrac Occitanie met en lumière une pratique fondamentale celle du design graphique comme outil de médiation, de collaboration et de création à part entière. .

146, Avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 17 88 95 museedartcontemporain@laregion.fr

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English : EXPOSITION HUZ & BOSSHARD UNE PENSÉE POUR LES FAMILLES DES VITRINES

Through Huz & Bosshard’s exhibition Une pensée pour les familles des vitrines , Mrac Occitanie highlights a fundamental practice: graphic design as a tool for mediation, collaboration and creation in its own right.

L’événement EXPOSITION HUZ & BOSSHARD UNE PENSÉE POUR LES FAMILLES DES VITRINES Sérignan a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 ADT34