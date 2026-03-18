SOIRÉE D’INAUGURATION NOUVELLES EXPOSITIONS AU MRAC

146, Avenue de la Plage Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Le MRAC vous convie à une soirée exceptionnelle le samedi 18 avril à 18h30 pour l’ouverture de ses nouvelles expositions. Découvrez les univers de Brice Dellsperger, Philippe Decrauzat et du duo Huz&Bossard lors d’un moment d’échange privilégié.

A découvrir trois propositions artistiques majeures

Brice Dellsperger, Biche et Sara dans Le cours des choses Une exploration visuelle singulière où les identités se troublent et se réinventent à travers l’image et la performance filmée.

Philippe Decrauzat, INTERCISIO Une immersion dans l’abstraction géométrique et les jeux d’optique. L’artiste interroge notre perception de l’espace et du temps à travers des formes rigoureuses et dynamiques.

Huz&Bossard, Une pensée pour les familles des vitrines Le duo d’artistes propose une réflexion sur l’objet, sa mise en scène et notre rapport au quotidien à travers une installation aux multiples lectures.

Cette soirée est l’occasion de rencontrer les artistes, de parcourir les salles dans une ambiance conviviale et d’être parmi les premiers à découvrir ces nouveaux accrochages. .

146, Avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 17 88 95 museedartcontemporain@laregion.fr

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English :

The RMCA invites you to an exceptional evening on Saturday, April 18 at 6.30pm to celebrate the opening of its new exhibitions. Discover the universes of Brice Dellsperger, Philippe Decrauzat and the duo Huz&Bossard during a privileged moment of exchange.

L’événement SOIRÉE D’INAUGURATION NOUVELLES EXPOSITIONS AU MRAC Sérignan a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34