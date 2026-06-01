Exposition – Brillos, les cultures Queer en Amérique latine hispanophone, Cosmopolis, Nantes

Exposition – Brillos, les cultures Queer en Amérique latine hispanophone 6 juin – 12 juillet Cosmopolis Loire-Atlantique

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-12T14:00:00+02:00 – 2026-07-12T18:00:00+02:00

Le concept de brillo fait référence à la lumière qu’un corps émet et au reflet des influences extérieures qui peuvent la modifier.

De la même manière, l’identité individuelle, multiple, collective et modifiable se construit entre ce que nous sommes intrinsèquement et la façon dont la société nous perçoit, positivement ou négativement.

À travers Brillos, l’association franco-mexicaine COMAL met en lumière le vécu de milliers de personnes en Amérique Latine hispanophone qui se sont construites en dehors de l’hétéronormativité.

Le parcours des personnes LGBTQIA+ prend des formes hybrides qui questionnent plusieurs identités à la fois (appartenance sociale, ethnique) et les formes de stratification, domination ou discrimination auxquelles ces personnes se voient confrontées, comme c’est par exemple le cas de femmes trans indigènes entre autres personnes LGBTQIA+.

Ces histoires ont transcendé les frontières pour atteindre la France, où chercheur.euse.s, artistes, cinéastes et écrivain.e.s explorent ces parcours afin de rendre visibles ces expériences et de mieux comprendre leur contexte.

Portée par l’association franco-mexicaine COMAL, cette proposition culturelle et artistique s’inscrit dans le mois des fiertés 2026, célébrant les personnes LGBTQIA+.

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/

Dans le cadre du mois des fiertés à Nantes, l’association franco-mexicaine COMAL met en lumière les cultures Queer en Amérique latine hispanophone pridenantes2026