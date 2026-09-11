[Exposition] Brive en images : 200 ans de photographie, Archives municipales, Brive-la-Gaillarde
samedi 19 septembre 2026 · Archives municipales · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
[Exposition] Brive en images : 200 ans de photographie 19 et 20 septembre Archives municipales Corrèze
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Sur les grilles, une exposition célèbre le bicentenaire de la photographie à travers une sélection de clichés anciens de Brive.
Archives municipales 15 Rue Doc Massenat, 19100 Brive-la-Gaillarde, France Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555181850 http://archives.brive.fr
Sur les grilles une exposition célèbre le bicentenaire de la photographie à travers une sélection de clichés anciens de Brive
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