[Exposition] Brive en images : 200 ans de photographie, Archives municipales, Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

[Exposition] Brive en images : 200 ans de photographie 19 et 20 septembre Archives municipales Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Sur les grilles, une exposition célèbre le bicentenaire de la photographie à travers une sélection de clichés anciens de Brive.

Archives municipales 15 Rue Doc Massenat, 19100 Brive-la-Gaillarde, France Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555181850 http://archives.brive.fr

Sur les grilles une exposition célèbre le bicentenaire de la photographie à travers une sélection de clichés anciens de Brive