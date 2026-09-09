Exposition «Calder, Équilibre en couleurs» et parcours permanent, La Banque, musée des Cultures et du Paysage, Hyères

Informations pratiques

Exposition «Calder, Équilibre en couleurs» et parcours permanent 19 et 20 septembre La Banque, musée des Cultures et du Paysage Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pour sa participation aux Journées Européennes du Patrimoine 2026, le musée La Banque sera ouvert gratuitement le samedi 19 septembre ainsi que le dimanche 20 septembre de 10h à 18h.

L’occasion de découvrir ou redécouvrir l’exposition Calder, Équilibre en couleurs, réalisée en partenariat avec la Fondation Maeght. Cette exposition met en lumière le travail essentiel d’Alexander Calder, figure emblématique du XXe siècle dont le travail s’articule autour de la notion d’équilibre. À travers une sélection de 69 œuvres, l’exposition dévoile gouaches, lithographies, bronzes, encres et mobiles, révélant toute la diversité d’un artiste précurseur qui a su faire du mouvement une œuvre et de l’équilibre, un art.

Entrée gratuite pour les Journées européennes du patrimoine.

Exposition visible jusqu’au 31 octobre 2026 (voir conditions tarifaires sur hyeres.fr).

La Banque, musée des Cultures et du Paysage 14 Avenue Joseph Clotis, 83400 Hyères, France Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0483691940 https://hyeres.fr/la-banque-musee-billetterie-informations-pratiques [{« link »: « https://hyeres.fr/la-banque-musee-billetterie-informations-pratiques/ »}] Le musée des Cultures et du Paysage conserve avec ses réserves, plus de 8 000 œuvres relevant de différentes disciplines : Beaux- Arts, sciences naturelles, ethnographie, archéologie… Transports et parkings à proximité, aménagement PMR

Pour sa participation aux Journées Européennes du Patrimoine 2026, le musée La Banque sera ouvert gratuitement le samedi 19 septembre ainsi que le dimanche 20 septembre de 10h à 18h.

© 2026 Calder Foundation, New York / ADAGP, Paris