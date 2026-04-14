Exposition « Calder. Rêver en équilibre », Fondation Louis Vuitton, Paris

Exposition « Calder. Rêver en équilibre » Samedi 23 mai, 19h00 Fondation Louis Vuitton Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

À l’occasion du centenaire de l’arrivée en France d’Alexander Calder et des cinquante ans de sa disparition, la Fondation présente l’exposition « Calder. Rêver en équilibre ».

Cette exposition couvre un demi-siècle de création, de la fin des années 1920 et les premières représentations du Cirque Calder qui captivent les avant-gardes parisiennes, à ses sculptures monumentales qui redéfinissent l’idée d’art public dans les années 1960 et 1970. À la Fondation, flottant dans l’architecture des espaces dessinés par Frank Gehry, ses mobiles transforment l’exposition en chorégraphie.

Fondation Louis Vuitton 8 avenue du Mahatma Gandhi, 75016 Paris, France Paris 75016 Quartier de la Porte-Dauphine Paris Île-de-France 0140699600 https://www.fondationlouisvuitton.fr Animée par une mission d’intérêt général, la Fondation s’engage à rendre l’art et la culture accessibles à tous. Afin de promouvoir la création artistique sur le plan national et international, elle s’appuie sur des expositions temporaires d’art moderne et contemporain, des présentations d’œuvres de sa collection, des commandes d’artistes, ainsi que des manifestations pluridisciplinaires (concerts, performances, colloques, projections, danse…). Vélib : Station – Jardin d’Acclimatation. Métro : Ligne 1 Station Les sablons (950m). Bus : Ligne 73 La Garenne-Colombes – Charlebourg. Navette : Toutes les 20 minutes environ durant les horaires d’ouverture de la Fondation Sortie n°2 de la station Charles de Gaulle Étoile – 44 avenue de Friedland 75008 Paris.

Visite libre de l’exposition « Calder. Rêver en équilibre »

© 2026 Calder Foundation / ADAGP, Paris