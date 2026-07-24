Exposition Calligraphies Sauvages de Denis Péan galerie la corbata rosa VAL EN VIGNES

Informations pratiques

La corbata rosa, galerie d’art actuel professionnelle et indépendante, présente Calligraphies Sauvages, une exposition personnelle de l’artiste Denis Péan. Elle se tiendra dans notre salle principale, sur le site de l’ancienne laiterie de Massais à Val en Vignes du 4 juillet au 11 octobre 2026.

Artiste pluridisciplinaire, poète, musicien, auteur et compositeur au sein du groupe Lo’Jo, Denis Péan accompagne ses recherches musicales et poétiques d’une pratique calligraphique qu’il qualifie de sauvage dans une écriture instinctive et originelle. Ses mots, il les recueille et les gribouille, les assemble et les dépose à partir de lettres collectées ou composées.

Denis Péan créolise dans une alchimie poétique, la transe de papier, une écriture libérée des académismes, une douceur sans frontière dont chaque locution s’assemble dans la plénitude d’instants, d’hommages ou de rencontres éphémères. Ses bribes oniriques martèlent leurs sonorités. Leurs rythmes s’amoncèlent, ça et là, sur des carnets patinés, partitions lacunaires, ou registres égarés dont les papiers hors d’âges sont un premier voyage.

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 5 juillet 2026 à 11h à la galerie la corbata rosa pour le vernissage en accès libre de l’exposition Calligraphies Sauvages en présence de Denis Péan. Vous pourrez également assister le soir à 19h à un concert solo de Denis Péan, qui se produira sur l’une des salles de l’ancienne laiterie de Massais. La réservation est obligatoire et le tarif de 10€.

Au-delà de ces moments, la corbata rosa est accessible en accès libre du mercredi au dimanche de 14h à 18h30 ainsi que sur rendez-vous les autres jours et créneaux.

Au plaisir de vous recevoir à Val en Vignes pour ces événements.

François-Victor Brunet pour la corbata rosa.

Calligraphies Sauvages, exposition personnelle de l’artiste Denis Péan du samedi 4 juillet 2026 au dimanche 11 octobre 2026 en salle 2 de la galerie la corbata rosa. Ouverture en accès libre du mercredi au dimanche de 14h à 18h30 ainsi que sur rendez-vous les autres jours et créneaux. La corbata rosa, ancienne coopérative laitière de Massais, 7 rue de la laiterie, 79150 Val-en-Vignes. contact@lacorbatarosa.com / 06.95.55.52.72 / lacorbatarosa.com