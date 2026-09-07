Exposition – Camille Claudel et Bernhard Hoetger : l’exposition de 1905, Musée Camille Claudel, Nogent-sur-Seine

Informations pratiques

Exposition – Camille Claudel et Bernhard Hoetger :

l’exposition de 1905 19 et 20 septembre Musée Camille Claudel Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Présentée au Paula Modersohn-Becker Museum de Brême et à la Alte Nationalgalerie de Berlin en 2025, cette exposition est à découvrir en France au musée Camille Claudel à l’automne 2026. Elle rassemble les œuvres de deux artistes dont les chemins se sont croisés à plusieurs reprises à Paris au tournant du XXᵉ siècle : Camille Claudel et Bernhard Hoetger. Tous deux se rejoignent dans leur quête de reconnaissance et dans leur volonté de s’émanciper de l’influence du maître de la sculpture, Auguste Rodin.

En 1905, les œuvres de la sculptrice française sont exposées dans la galerie du marchand Eugène Blot, aux côtés de celles de l’artiste allemand, de dix ans son cadet. Au milieu de l’avant-garde, chacun développe une vivacité artistique singulière, dont le rayonnement dépasse les frontières. Plus de 120 ans plus tard, ces deux figures majeures de la sculpture sont à nouveau réunies.

Musée Camille Claudel 10 Rue Gustave Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine, France Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33325247634 https://www.museecamilleclaudel.fr Le musée Camille Claudel possède une importante collection de sculpture de la fin du XIXe siècle, dont la plus grande collection au monde d’œuvres de Camille Claudel. La collection archéologique présente un intérêt notable, en particulier pour la période de l’âge de bronze. Situé à 1h20 de Paris, le musée Camille Claudel bénéficie de grands axes routiers rejoignant Paris par l’A5 – sortie n°18, Troyes par la D619 (1h), Reims par la D951 (1h45), Sens par la D939 (45 min), Provins par la D619 (20 min).

Présentée au Paula Modersohn-Becker Museum de Brême et à la Alte Nationalgalerie de Berlin en 2025, cette exposition est à découvrir en France au musée Camille Claudel à l’automne 2026. Elle les de à…

©Musée Camille Claudel