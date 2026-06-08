Exposition canine internationale de Martigues Rond point de l’hôtel de ville Martigues

Informations pratiques

Martigues

Exposition canine internationale de Martigues

Du samedi 3 au dimanche 4 octobre 2026 de 10h à 19h. Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-04 19:00:00

Date(s) :

2026-10-03

L’exposition a pour objet de mieux faire connaître le chien de race pure, d’encourager et de favoriser le développement du sport canin dans la Région PACA. Organisée par la Société Canine Midi Côte d’Azur (SCMCA). Sous La Halle de Martigues, gratuit.

– Samedi CACS Certificat d’Aptitude de Conformité au Standard.

– Dimanche Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté (CACIB).



Les juges attribueront des qualificatifs aux chiens jugés les plus proches du standard de leur race et classeront les sujets selon leurs qualités morphologiques

– Désignation du meilleur chien de race, de groupe et de l’exposition.

– Désignation du meilleur jeune chien, du meilleur champion, du meilleur puppy, du meilleur baby, du meilleur vétéran.

– Désignation de la meilleure paire, du meilleur couple, de la meilleure meute et des meilleurs lot d’affixe et lot de reproducteur.



Concours de beauté admirez des centaines de chiens venus du monde entier rivaliser pour la gloire sous les regards experts des juges.



Découverte de races rares explorez des spécimens uniques aux caractéristiques étonnantes, véritables trésors du monde canin.



Ateliers ludiques et instructifs participez à des démonstrations d’obéissance, d’agilité et bien plus encore pour apprendre et vous amuser en compagnie de nos amis à quatre pattes.



Rencontre avec les éleveurs posez vos questions, recevez des conseils avisés et découvrez les différentes races pour choisir le compagnon idéal pour votre famille.



Échanges et partage partagez votre passion avec d’autres amateurs et experts canins et profitez des conférences pour enrichir vos connaissances sur la santé, l’éducation et le bien-être de votre animal. .

Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 25 28 president@scmca.com

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English :

The aim of the exhibition is to make the purebred dog better known, to encourage and promote the development of dog sports in the PACA region. Organised by the Société Canine Midi Côte d’Azur (SCMCA). Under the Halle de Martigues, free of charge.

L’événement Exposition canine internationale de Martigues Martigues a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues