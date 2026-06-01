L’artiste peintre Caroline Faindt vous donne rendez vous les 16 et 17 juin chez les plombiers, 39 rue des Bourdonnais à Paris pour vous présenter ses nouvelles créations.

Ses paysages ne cherchent pas à reproduire un lieu précis mais à en faire émerger une essence. Caroline Faindt se plait à réinventer des mondes meilleurs avec ses pinceaux, à créer des territoires vivants, fragiles, et pourtant porteurs d’espoir et de joie. Elle observe, emmagasine des images, des couleurs, des émotions, des moments de vie et elle crée sur la toile des paysages contemporains inspirés et réinventés qui oscillent entre mémoire du réel et projection imaginaire.

Dans chacune de ses toiles apparaît toujours un fragment de mer, une étendue de ciel, une présence de la terre, des éléments fondamentaux qui structurent son travail.

Elle souhaite qu’ils deviennent à la fois une mémoire et une promesse.

Caroline Faindt est une artiste peintre parisienne qui a grandi dans l’Est de la France. Dès son plus jeune âge elle ressent l’envie de s’exprimer artistiquement: comédie, chant… cette véritable touche-à-tout s’essaie avec succès à plusieurs disciplines.

Elle travaillera également tour à tour dans les médias, l’évènementiel, l’audiovisuel, les cosmétiques…

C’est à l’âge de 23 ans qu’une rencontre bouleverse sa vie. Lors d’un salon d’art contemporain elle découvre le travail d’une artiste plasticienne Franco-suisse atteinte de troubles du langage.

Cette rencontre déterminante agit comme un véritable révélateur. Un désir profond s’impose à Caroline : Peindre, donner libre cours à ses émotions, à sa créativité et explorer sans retenue le langage de la peinture.

Son univers singulier et son exploration audacieuse de la couleur lui ont permis de séduire des publics variés, allant de collectionneurs passionnés à des galeries, en passant par des hôtels de prestige, des cabinets de designers ainsi que des architectes et décorateurs qui lui ont fait confiance pour intégrer ses œuvres à leurs projets.

Elle associe également son image à celles de partenaires prestigieux qui lui donnent carte blanche pour imaginer des créations et développer de nouveaux projets.