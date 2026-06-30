Exposition Carte blanche à Anthony Mangin Médiathèque de Morez Hauts de Bienne
mardi 7 juillet 2026 · Médiathèque de Morez · Hauts de Bienne
Informations pratiques
Hauts de Bienne
Exposition Carte blanche à Anthony Mangin
Médiathèque de Morez 10 Quai Jobez Hauts de Bienne Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-07-07
Anthony Mangin a découvert la peinture par des ateliers au Musée de l’Abbaye à Saint-Claude. Il pratique son art au sein de la Maison du Bois Joli avec Camille Gris, art-thérapeute. Il présente pour la première fois ses œuvres, autour de ses thèmes d’exploration préférés.
Entrée libre aux horaires de la médiathèque de Morez. .
Médiathèque de Morez 10 Quai Jobez Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 38 92 mediatheque@arcade-cchj.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Carte blanche à Anthony Mangin
L’événement Exposition Carte blanche à Anthony Mangin Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-06-22 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE
À voir aussi à Hauts de Bienne (Jura)
- Excursion Ligne des Hirondelles Formule À l’assaut des viaducs ! Place Jean Jaurès Hauts de Bienne 30 juin 2026
- Après-midi Ciné-Bistrot Cinéma Casino Hauts de Bienne 1 juillet 2026
- Portes ouvertes de l’École de Musique École de Musique Hauts de Bienne 1 juillet 2026
- Foire morézienne Hauts de Bienne 4 juillet 2026
- Formation baby-sitting Hauts de Bienne 6 juillet 2026