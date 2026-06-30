Exposition Carte blanche à Anthony Mangin Médiathèque de Morez Hauts de Bienne

Informations pratiques

Hauts de Bienne

Exposition Carte blanche à Anthony Mangin

Médiathèque de Morez 10 Quai Jobez Hauts de Bienne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-07-07

Anthony Mangin a découvert la peinture par des ateliers au Musée de l’Abbaye à Saint-Claude. Il pratique son art au sein de la Maison du Bois Joli avec Camille Gris, art-thérapeute. Il présente pour la première fois ses œuvres, autour de ses thèmes d’exploration préférés.

Entrée libre aux horaires de la médiathèque de Morez. .

Médiathèque de Morez 10 Quai Jobez Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 38 92 mediatheque@arcade-cchj.fr

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English : Exposition Carte blanche à Anthony Mangin

L’événement Exposition Carte blanche à Anthony Mangin Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-06-22 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE