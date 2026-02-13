Exposition carte blanche au collectif Tizintizwa, École supérieure d’art de Clermont Métropole, 25 rue Kessler, 63000 Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand

Exposition carte blanche au collectif Tizintizwa 27 – 30 octobre École supérieure d’art de Clermont Métropole, 25 rue Kessler, 63000 Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-27T18:00:00+01:00 – 2026-10-27T20:00:00+01:00

Fin : 2026-10-30T09:00:00+01:00 – 2026-10-30T20:00:00+01:00

Le cycle de recherche « Archives/Dormance » porté par l’École Supérieure d’Art de Clermont Métropole prend la forme de résidences, de workshops et d’un colloque étayé par une programmation cinéma et une exposition. Il prend pour point de départ la recherche de Sido Lansari, artiste marocain et chercheur à la Coopérative de recherche, dont le travail met en lumière l’absence quasi totale de représentations des personnes d’origine nord-africaine dans l’histoire LGBTQIA+ en France.

Ce cycle questionne les méthodes et les formes capables de réunir les conditions d’activation de ces archives défaillantes ou empêchées, et ainsi pose les bases d’une réflexion élargie sur la fabrique de récits contemporains et sur la possibilité d’une archive vivante, ouverte aux déviations et aux devenirs.

Pensée comme une carte blanche au collectif Tizintizwa dans le prolongement de sa résidence à Clermont-Ferrand, cette exposition au Grand Atelier de l’ÉSACM rassemble des œuvres d’artistes émergent·es de la scène marocaine qui explorent les notions d’archives manquantes, de récits fragmentaires et de réinvention du passé. Par des installations vidéo ou sonores, l’exposition interroge la capacité des images à survivre au silence et à réactiver des mémoires effacées. Elle met en regard les gestes de création et les pratiques de sauvegarde, soulignant comment l’art peut devenir un espace d’archivage sensible.

À travers ces propositions, Archives/Dormance esquisse une géographie visuelle méditerranéenne, où les œuvres deviennent autant de témoins actifs d’une histoire partagée, en mouvement et toujours en devenir.

École supérieure d’art de Clermont Métropole, 25 rue Kessler, 63000 Clermont-Ferrand 25 rue kessler, Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Saint-Jacques Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes https://www.esacm.fr/#actu https://www.instagram.com/esacm_clermont/ [{« link »: « https://www.esacm.fr/membre-chercheur/sido-lansari/ »}]

Le cycle de recherche « Archives/Dormance » porté par l’École Supérieure d’Art de Clermont Métropole prend la forme de résidences, de workshops et d’un colloque étayé par une programmation cinéma et …

Archives/Dormance©Sido Lansari