Exposition Cartes marines Musée du Papier Angoulême
Exposition Cartes marines Musée du Papier Angoulême samedi 13 juin 2026.
Exposition Cartes marines
Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême Charente
Tarif : 3.7 – 3.7 – 3.7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-13 13:45:00
fin : 2026-01-03 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Marine Le Breton trace à la main des lignes et des points, qui ensemble forment des cartes, comme des broderies graphiques.
.
Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 71 61 maam.angouleme@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Marine Le Breton hand-draws lines and dots, which together form maps, like graphic embroidery.
L’événement Exposition Cartes marines Angoulême a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême