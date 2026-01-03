Exposition Cartes marines Musée du Papier Angoulême

Exposition Cartes marines

Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême Charente

Tarif : 3.7 – 3.7 – 3.7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-13 13:45:00

fin : 2026-01-03 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Marine Le Breton trace à la main des lignes et des points, qui ensemble forment des cartes, comme des broderies graphiques.

Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 71 61 maam.angouleme@gmail.com

English :

Marine Le Breton hand-draws lines and dots, which together form maps, like graphic embroidery.

