Exposition Ce que nos mots n’auraient pas su dire Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Informations pratiques

Saumur

Exposition Ce que nos mots n’auraient pas su dire

Saint-Hilaire-Saint-Florent 2 rue de la Sénatorerie Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Exposition photographique des CM1-CM2 de l’école des Hautes Vignes de Saint-Hilaire-Saint-Florent, Saumur.

Les élèves ont participé à des ateliers éducatifs d’initiation au paysage culturel par l’image, proposés par la Mission Val de Loire et le service Ville d’art et d’histoire de Saumur avec le photographe Laurent Joffrion. Ce programme vise à développer le regard sur le patrimoine et sur l’environnement du Val de Loire, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 19 septembre 2026 de 14h à 18h.

Dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 12h et de 14h à 18h. .

Saint-Hilaire-Saint-Florent 2 rue de la Sénatorerie Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

Photography exhibition by the 4th and 5th graders at the École des Hautes Vignes in Saint-Hilaire-Saint-Florent, Saumur.

L’événement Exposition Ce que nos mots n’auraient pas su dire Saumur a été mis à jour le 2026-07-27 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME