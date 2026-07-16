Exposition : ce qui demeure, Eglise Saint-Pierre, Cour-Maugis sur Huisne

Informations pratiques

Exposition : ce qui demeure 19 et 20 septembre Eglise Saint-Pierre Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une proposition artistique centrée sur la mémoire des lieux, la disparition du regard contemporain et la persistance des traces du vivant.

Intention

Les photographies d’archives des églises rurales du Perche montrent

souvent des intérieurs vides, silencieux et figés. Elles participent à une

représentation du patrimoine où les lieux apparaissent détachés du

présent.

Le projet interroge cette construction visuelle et propose une autre lecture :

celle d’une mémoire active, traversée par les traces humaines, visibles ou

invisibles.

L’objectif est de redonner une place aux récits discrets et aux présences

effacées, en travaillant l’image comme surface sensible plutôt que comme

document.

Corpus d’images

L’exposition repose sur une sélection restreinte de photographies d’archives

issues de huit églises du Perche.

Ces images présentent principalement des fragments d’intérieurs, choisis

pour leur dimension intime, silencieuse et parfois énigmatique.

Intervention dans l’image : la nacre

Chaque photographie imprimée sur du calque est retravaillée par une

intervention matérielle directe :

des fragments de nacre sont délicatement intégrés à la surface des images.

Ces incrustations ne cherchent pas à illustrer ni à décorer l’image, mais à

introduire une présence supplémentaire, fragile et changeante.

La nacre agit ici comme une matière de mémoire :

• elle capte la lumière

• elle varie selon le point de vue

• elle introduit une vibration vivante dans l’image figée

Elle suggère la présence des vies qui ont traversé ces lieux, sans les

représenter directement.

Ainsi, l’image n’est plus seulement archive : elle devient surface de

réactivation sensible.

Dispositif de présentation

Les images ainsi modifiées sont intégrées dans des volumes imprimés en

PETG transparent.

Ces objets sont :

• légers

• translucides

• ouverts à la lumière

Ils ne fonctionnent pas comme des cadres, mais comme des enveloppes de

l’image.

Ces volumes sont suspendus dans la nef à l’aide de câbles blancs, fixés en

partie basse aux bancs de l’église et en partie haute aux volumes.

Ils semblent flotter dans l’espace, créant une tension entre stabilité et

disparition.

Expérience du visiteur

Le visiteur traverse un espace suspendu entre présence et absence.

Les images apparaissent par fragments, filtrées par la transparence du

matériau, la lumière naturelle et les incrustations de nacre.

Le regard devient actif : il doit recomposer, ralentir, interpréter ce qui se

donne partiellement.

Relation au lieu

Le choix de l’église Saint-Pierre de Courcerault est essentiel.

Le lieu n’est pas un simple support : il devient un élément actif de

l’installation.

Les bancs, la nef et la lumière participent à cette mise en relation entre un

patrimoine visible et des mémoires invisibles.

Conclusion

Ce projet propose une approche sensible du patrimoine religieux rural à

travers la notion de regard, de trace et de disparition.

Il invite à considérer que la fragilité d’un édifice ne tient pas seulement à

sa matière, mais aussi à la continuité du lien que nous entretenons avec

lui.

L’ajout de la nacre dans les images introduit cette dimension : celle de vies

passées qui ne sont plus visibles, mais encore présentes sous forme de

traces lumineuses.

Bio

Eglantine Lechère est architecte du patrimoine et artiste plasticienne.

Formée à l’École Spéciale d’Architecture puis à l’École de Chaillot, son regard a été forgé par des expériences décisives en Asie, où l’effacement des quartiers anciens a éveillé chez elle une conscience aiguë de la vulnérabilité de la mémoire.

Fascinée par les traces de vies découvertes sur les chantiers de restauration

(photos cachées, graffitis), elle développe une pratique artistique visant à

exalter ces « récits singuliers ». Suite à un deuil personnel en 2023, elle

imagine des mémoriaux de l’intime pour pallier l’absence de lieux dédiés

au souvenir individuel dans l’espace public.

Alliant technologies contemporaines (impression 3D) et matériaux naturels,

elle crée des sculptures intégrants de la nacre, où chaque fragment

symbolise une existence. Ses œuvres, aux formes organiques et aux reflets

iridescents, sont des hymnes à la résilience, affirmant par la lumière et la

couleur que « rien ni personne ne disparaît jamais vraiment ».

Eglise Saint-Pierre Courcerault, 61340 Cour-Mauguis-sur-Huisne Cour-Maugis sur Huisne 61340 Courcerault Orne Normandie 06 22 85 05 61 https://www.facebook.com/Vie-et-patrimoine-%C3%A0-Courcerault- Parking sur le parvis de l’église.

Une proposition artistique centrée sur la mémoire des lieux, la disparition du regard contemporain et la persistance des traces du vivant.

©Eglantine Lechère