Exposition : Cecilia Edefalk. August a dit ! Institut suédois Paris
Exposition : Cecilia Edefalk. August a dit ! Institut suédois Paris vendredi 3 avril 2026.
Depuis de nombreuses années, Cecilia Edefalk entretient des conversations avec des artistes disparu·es – Hilma af Klint, parmi d’autres – qu’elle documente et intègre à son processus de travail. La première discussion a eu lieu avec l’artiste et écrivain August Strindberg, qui l’a approchée dans un parc de Stockholm et aujourd’hui guidée dans le choix des œuvres pour cette exposition. Un ouvrage publié en 2024 aux éditions Ersatz rassemblent les dialogues de l’artiste avec ses confrères et consœurs défuntes. Des extraits traduits en français accompagnent l’exposition.
Le travail de Cecilia Edefalk a toujours dialogué avec son époque et participé à l’émergence de questionnements artistiques. Mais aujourd’hui, alors que sa carrière s’étend sur plusieurs décennies et qu’elle a bâti une œuvre considérable, le vacarme du présent semble se retirer pour laisser entendre plus nettement sa voix unique. Ses œuvres sont une concentration de vie, de différentes formes d’expressions et techniques, et de grandes questions, artistiques ou existentielles.
L’exposition invite à découvrir une œuvre subtile et profondément personnelle, attentive aux forces qui relient les êtres, les images et le temps qui les traverse. Elle révèle la manière dont Cecilia Edefalk prolonge, aujourd’hui, les courants spirituels et artistiques venus du Nord.
L’exposition comprendra la diffusion en continu d’un documentaire inédit intitulé Cecilia Edefalk, Jag är inte här, jag drömmer (« Je ne suis pas là, je rêve »), en suédois sous-titré français.
Cecilia Edefalk est née en 1954 à Norrköping, dans l’est de la Suède. Elle a été formée à Konstfack et à l’Académie royale des beaux-arts de Stockholm. Son œuvre a été présentée au Moderna Museet à Stockholm, à Kunsthalle Bern, au Whitney Museum à New York, au Berkeley Art Museum, au Kunsthalle Kiel, à BOZAR à Bruxelles, ainsi qu’en dialogue avec Hilma af Klint au Nordic Watercolour Museum près de Göteborg. En 2020, une vaste rétrospective lui a été consacrée au Norrköpings konstmuseum. Elle a participé à la Biennale de São Paulo en 1994 et à Documenta 11 en 2002.
Remerciements à l’Ambassade de Suède en France. Merci tout particulier aux ami·es et bienfaiteur·rices de l’Institut suédois pour leur généreux soutien.
Informations pratiques
Entrée libre sans réservation
Cecilia Edefalk est l’une des références incontournables de l’art contemporain en Suède. Depuis les années 1980, elle développe une œuvre intuitive et personnelle qui, partant d’images préexistantes et de formes figuratives, s’oriente progressivement vers une expression plus abstraite. Sa pratique mêle souvenirs, visions, motifs hérités de l’histoire de l’art et éléments de la nature.
Du vendredi 03 avril 2026 au dimanche 31 mai 2026 :
jeudi
de 12h00 à 21h00
mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche
de 12h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-03T15:00:00+02:00
fin : 2026-05-31T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-03T12:00:00+02:00_2026-04-03T19:00:00+02:00;2026-04-04T12:00:00+02:00_2026-04-04T19:00:00+02:00;2026-04-05T12:00:00+02:00_2026-04-05T19:00:00+02:00;2026-04-07T12:00:00+02:00_2026-04-07T19:00:00+02:00;2026-04-08T12:00:00+02:00_2026-04-08T19:00:00+02:00;2026-04-09T12:00:00+02:00_2026-04-09T21:00:00+02:00;2026-04-10T12:00:00+02:00_2026-04-10T19:00:00+02:00;2026-04-11T12:00:00+02:00_2026-04-11T19:00:00+02:00;2026-04-12T12:00:00+02:00_2026-04-12T19:00:00+02:00;2026-04-14T12:00:00+02:00_2026-04-14T19:00:00+02:00;2026-04-15T12:00:00+02:00_2026-04-15T19:00:00+02:00;2026-04-16T12:00:00+02:00_2026-04-16T21:00:00+02:00;2026-04-17T12:00:00+02:00_2026-04-17T19:00:00+02:00;2026-04-18T12:00:00+02:00_2026-04-18T19:00:00+02:00;2026-04-19T12:00:00+02:00_2026-04-19T19:00:00+02:00;2026-04-21T12:00:00+02:00_2026-04-21T19:00:00+02:00;2026-04-22T12:00:00+02:00_2026-04-22T19:00:00+02:00;2026-04-23T12:00:00+02:00_2026-04-23T21:00:00+02:00;2026-04-24T12:00:00+02:00_2026-04-24T19:00:00+02:00;2026-04-25T12:00:00+02:00_2026-04-25T19:00:00+02:00;2026-04-26T12:00:00+02:00_2026-04-26T19:00:00+02:00;2026-04-28T12:00:00+02:00_2026-04-28T19:00:00+02:00;2026-04-29T12:00:00+02:00_2026-04-29T19:00:00+02:00;2026-04-30T12:00:00+02:00_2026-04-30T21:00:00+02:00;2026-05-01T12:00:00+02:00_2026-05-01T19:00:00+02:00;2026-05-02T12:00:00+02:00_2026-05-02T19:00:00+02:00;2026-05-03T12:00:00+02:00_2026-05-03T19:00:00+02:00;2026-05-05T12:00:00+02:00_2026-05-05T19:00:00+02:00;2026-05-06T12:00:00+02:00_2026-05-06T19:00:00+02:00;2026-05-07T12:00:00+02:00_2026-05-07T21:00:00+02:00;2026-05-08T12:00:00+02:00_2026-05-08T19:00:00+02:00;2026-05-09T12:00:00+02:00_2026-05-09T19:00:00+02:00;2026-05-10T12:00:00+02:00_2026-05-10T19:00:00+02:00;2026-05-12T12:00:00+02:00_2026-05-12T19:00:00+02:00;2026-05-13T12:00:00+02:00_2026-05-13T19:00:00+02:00;2026-05-14T12:00:00+02:00_2026-05-14T21:00:00+02:00;2026-05-15T12:00:00+02:00_2026-05-15T19:00:00+02:00;2026-05-16T12:00:00+02:00_2026-05-16T19:00:00+02:00;2026-05-17T12:00:00+02:00_2026-05-17T19:00:00+02:00;2026-05-19T12:00:00+02:00_2026-05-19T19:00:00+02:00;2026-05-20T12:00:00+02:00_2026-05-20T19:00:00+02:00;2026-05-21T12:00:00+02:00_2026-05-21T21:00:00+02:00;2026-05-22T12:00:00+02:00_2026-05-22T19:00:00+02:00;2026-05-23T12:00:00+02:00_2026-05-23T19:00:00+02:00;2026-05-24T12:00:00+02:00_2026-05-24T19:00:00+02:00;2026-05-26T12:00:00+02:00_2026-05-26T19:00:00+02:00;2026-05-27T12:00:00+02:00_2026-05-27T19:00:00+02:00;2026-05-28T12:00:00+02:00_2026-05-28T21:00:00+02:00;2026-05-29T12:00:00+02:00_2026-05-29T19:00:00+02:00;2026-05-30T12:00:00+02:00_2026-05-30T19:00:00+02:00;2026-05-31T12:00:00+02:00_2026-05-31T19:00:00+02:00
Institut suédois 11 rue Payenne 75003 Paris
https://paris.si.se/agenda/exposition-cecilia-edefalk-august-a-dit/ +33144788020 institutsuedois@si.se
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