Exposition Céleste Boursier-Mougenot points de suspension Frac Normandie Caen

Caen

Exposition Céleste Boursier-Mougenot points de suspension

Frac Normandie 7 bis Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-02

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-05-02

Sculpteur et musicien, figure incontournable de la scène artistique française et internationale, Céleste Boursier-Mougenot construit depuis plus de trente ans une œuvre riche où se rencontrent musique, mouvement et éléments.

Sculpteur et musicien, figure incontournable de la scène artistique française et internationale, Céleste Boursier-Mougenot construit depuis plus de trente ans une œuvre riche où se rencontrent musique, mouvement et éléments. Il distille les sons, extrait le potentiel sonore d’objets non conçus pour en produire, créé des situations qui sont des pièges pour l’écoute et la rêverie, des dispositifs où s’entrecroisent minimalisme et sophistication.

À l’invitation du Frac Normandie et du festival Normandie Impressionniste, l’artiste propose un projet généreux en écho à l’architecture de l’ancien couvent du 17e siècle qui abrite le Frac. Il invite à une réflexion sur l’espace du jardin, la perception du paysage et le jeu.

Dans la cour du cloître, est érigée non sans rappeler les kiosques à musique d’antan la sculpture sonore envolée, ronde de huit balançoires surmontées d’autant de cloches anciennes d’église dont le balancement cadencé par le visiteur en fait résonner les sons.

La balançoire est un jeu ou un rituel qui traverse les siècles, de l’Égypte antique aux jardins français du 17e siècle. Symbole du renouveau printanier, elle est aussi envisagée comme un élément marquant le passage de l’enfance à l’âge adulte. envolée est arrimée à l’œuvre plage , vaste étendue de verre de 900m2. Tel un lac de cristal aux effets d’ondulations et de transparence, tout un chacun est invité à s’y projeter et se balader. Les cloches deviennent ici un objet sonore jubilatoire redéployant leur timbre poignant au cœur de ce jardin aride et scintillant pour former une partition de plein air.

Si le paysage extérieur peut être contemplé à même la cour, l’expérience perdure à l’intérieur du bâtiment avec l’œuvre cameraobscura sur le principe du dispositif optique de la chambre noire ici augmentée à l’échelle de la salle d’exposition, l’artiste procède en direct au renversement littéral de l’horizon sous le regard du visiteur. Ce dernier, peut se (re)poser un moment sur des balancelles suspendues à la charpente et découvrir comment le son des cloches en révèle aussi l’image. Transporté, il se retrouve le ciel sous les pieds, contemplant à l’envers cette fresque du paysage inversé.

Revisitant à sa manière le sujet de la lumière et de sa vibration, chère aux impressionnistes, Céleste Boursier-Mougenot propose une expérience à la fois très contemporaine et intemporelle. .

Frac Normandie 7 bis Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 93 09 00

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English : Exposition Céleste Boursier-Mougenot points de suspension

Céleste Boursier-Mougenot is a sculptor and musician who has been a key figure on the French and international art scenes for over thirty years. His work is a rich blend of music, movement and the elements.

L’événement Exposition Céleste Boursier-Mougenot points de suspension Caen a été mis à jour le 2026-04-24 par Calvados Attractivité