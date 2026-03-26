L’Odyssée Musicale du Cerveau Le Sillon, MJC du Chemin Vert Caen

L’Odyssée Musicale du Cerveau

Le Sillon, MJC du Chemin Vert 1 rue d’Isigny Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 18:00:00

fin : 2026-03-30 22:30:00

Date(s) :

2026-04-27

Un cabaret scientifique et musical à l’intérieur de votre cerveau et de belles rencontres scientifiques sur les bienfaits de la musique tout au long de la vie: L’Odyssée Musicale du Cerveau se déroulera à Caen du 27 au 30 avril 2026 au Sillon, MJC du Chemin Vert.

Un cabaret scientifique et musical à l’intérieur de votre cerveau et de belles rencontres scientifiques sur les bienfaits de la musique tout au long de la vie: L’Odyssée Musicale du Cerveau se déroulera à Caen du 27 au 30 avril 2026 au Sillon, MJC du Chemin Vert.

Chaque jour, à partir de 18h, des conférences et des échanges avec des scientifiques reconnus pour leurs travaux sur l’influence de la musique sur le cerveau, suivis en soirée du tout nouveau spectacle du Rolling String Quintet L’Odyssée Musicale du Cerveau !

Emmanuel Bigand, musicien du Rolling String Quintet, créateur du spectacle et chercheur et professeur de psychologie cognitive rattaché à l’Institut Universitaire de France et au CNRS, l’a expliqué dans son livre écrit avec Barbara Tillman La Symphonie neuronale la musique est une nécessité biologique pour l’être humain, elle contribue à construire notre cerveau et a probablement joué un rôle décisif pour la survie de l’espèce.

L’Odyssée Musicale du Cerveau se présente comme un voyage à l’intérieur du cerveau, à la découverte des régions du cerveau stimulées par la musique oreille interne, tronc cérébral, cortex auditifs, zones du langage, aires motrices, système limbique, réseaux de la mémoire… Tout un programme !

Sous la forme d’un cabaret scientifique, un quatuor à cordes et une chanteuse guideront le public dans cette épopée auditive grâce à un ensemble de styles musicaux (de la création contemporaine aux musiques populaires actuelles, en passant par les répertoires traditionnels).

Un spectacle ouvert à toutes et tous !

Alors, réservez vite vos places sur notre site Helloasso !

Programme:

Lundi 27 avril Musique et entrée dans la vie

18h à 19h50 Rencontres Manuela FILIPPA, Maître assistante, Université de Genève, musicienne Voix et musique pour les prématurés de la plasticité cérébrale à la voix des parents”, Maya GRATIER, Professeure de Psychologie du Développement, Université Paris Nanterre. Le rôle de la musicalité dans le développement précoce, Hervé PLATEL, professeur de neuropsychologie à l’Université de Caen. Présentation du Projet MUSES

19h50-20h30 Forum “Les propositions musicales et locales pour la petite enfance”

20h30 Spectacle “L’Odyssée musicale du cerveau” et bord de scène avec les musiciens autour du cerveau

Mardi 28 avril Journée pour les scolaires Quand la musique stimule mon cerveau !

10h “L’Odyssée musicale du cerveau” séance réservée aux scolaires Cité éducative (complète)

13h30 et 14h30 ateliers réservés aux scolaires

18h Gérald GENTY en concert. Première partie: Valery DEKOWSKI chorale intergénérationnelle de l’école Senghor.

Mercredi 29 avril De la musique à l’école !

17h à 19h Rencontres scientifiques Emmanuel BIGAND Quand la musique soutient les apprentissages

Sandrine ROSSI, Céline LANOE, Amélie LUBIN et Odran GUILBERT La métacognition à l’école, un projet caennais: PROMIS, Remise du prix “Chercheurs en actes” au projet PROMIS

20h Spectacle “L’Odyssée musicale du cerveau” et bord de scène avec les musiciens autour du cerveau

Jeudi 30 avril Musique et santé

18h-20h Rencontre scientifique Hervé PLATEL Musique et cognition quand on avance dans la vie !

Mikaël GENGUELOU, Responsable Pédagogique du Diplôme Universitaire de Musicothérapeute, Doctorant en psychologie Laboratoire Epsylon, Université de Montpellier Paul-Valéry Musique et émotion

Sylvie CHOKRON: chanter en chorale c’est bon pour la santé !

20h-20h30 Forum pour activités musicales et dansantes adressées aux seniors

20h30 Spectacle “L’Odyssée musicale du cerveau” et bord de scène avec les musiciens autour du cerveau

Exposition Sauve qui peut la musique ! Dessins de Plantu sur toute la durée de l’Odyssée !

Cet événement est organisé par Emmanuel Bigand, l’association Music-N GIMMIC (Musique et Neuroéducation pour Grandir et Innover avec des Méthodes Motivantes, Inclusives et Coopératives) et l’association Musilience. .

Le Sillon, MJC du Chemin Vert 1 rue d’Isigny Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 88 61 79 67 musicngimmic@gmail.com

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English : L’Odyssée Musicale du Cerveau

A scientific and musical cabaret inside your brain, and some great scientific encounters on the benefits of music throughout life: The Musical Brain Odyssey will take place in Caen from 27 to 30 April 2026 at Le Sillon, MJC du Chemin Vert.

L’événement L’Odyssée Musicale du Cerveau Caen a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Caen la Mer