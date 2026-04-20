Faire de la photographie avec du café ! Musée de Normandie Caen
Faire de la photographie avec du café ! Musée de Normandie Caen mercredi 22 avril 2026.
Caen
Faire de la photographie avec du café !
Musée de Normandie Château, Caen, France Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-08-11 16:30:00
Date(s) :
2026-04-22 2026-04-29 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18
Stage à la journée en famille (dès 8 ans)
Après une visite de l’exposition Le château des photographes , vous réaliserez une prise de vue à l’aide d’un appareil photographique rudimentaire, le sténopé, et repartirez avec un tirage fait à partir d’une solution chimique au café.
Stage à la journée en famille (dès 8 ans)
Après une visite de l’exposition Le château des photographes , vous réaliserez une prise de vue à l’aide d’un appareil photographique rudimentaire, le sténopé, et repartirez avec un tirage fait à partir d’une solution chimique au café (un tirage unique par famille).
Mercredis 15, 22 et 29 avril
Mardis 4, 11 et 18 août
Stage de 9h45 à 12h30 et de 14h à 16h30
Pour les enfants et ados dès 8 ans, accompagnés d’un adulte.
Tarif 20 €, retrait des billets sur billetterie-chateauetmusees.caen.fr
Ouverture des inscriptions 2 mois avant la date de l’activité. .
Musée de Normandie Château, Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie
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English : Faire de la photographie avec du café !
Full-day family workshop (from age 8)
After a visit to the Le château des photographes exhibition, you will take a photo using a rudimentary camera, the pinhole camera, and leave with a print made from a chemical coffee solution.
L’événement Faire de la photographie avec du café ! Caen a été mis à jour le 2026-04-13 par Calvados Attractivité
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