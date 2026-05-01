Le Soler

EXPOSITION CÉRAMIQUE D’ART

Place de la République Le Soler Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-05-26

Organisé par l’association Culture en Tête et Ballets Joventut….

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Place de la République Le Soler 66270 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 92 10 12 contact@lesoler.com

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English :

Organized by Culture en Tête and Ballets Joventut….

L’événement EXPOSITION CÉRAMIQUE D’ART Le Soler a été mis à jour le 2026-05-19 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME