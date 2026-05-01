EXPOSITION CÉRAMIQUE D’ART Le Soler
EXPOSITION CÉRAMIQUE D’ART Le Soler mardi 26 mai 2026.
Le Soler
EXPOSITION CÉRAMIQUE D’ART
Place de la République Le Soler Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-05-26
Organisé par l’association Culture en Tête et Ballets Joventut….
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Place de la République Le Soler 66270 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 92 10 12 contact@lesoler.com
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English :
Organized by Culture en Tête and Ballets Joventut….
L’événement EXPOSITION CÉRAMIQUE D’ART Le Soler a été mis à jour le 2026-05-19 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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