Le Soler

SOLER COMEDY CLUB FÊTE SES 11 ANS

50 Rue Pierre Semard Le Soler Pyrénées-Orientales

Tarif : 22 – 22 –

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Édition spéciale 11 ans !

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50 Rue Pierre Semard Le Soler 66270 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

11 Years Special Edition!

L’événement SOLER COMEDY CLUB FÊTE SES 11 ANS Le Soler a été mis à jour le 2026-05-19 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME