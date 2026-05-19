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SOLER COMEDY CLUB FÊTE SES 11 ANS Le Soler

SOLER COMEDY CLUB FÊTE SES 11 ANS Le Soler

SOLER COMEDY CLUB FÊTE SES 11 ANS Le Soler samedi 6 juin 2026.

Adresse : 50 Rue Pierre Semard

Ville : 66270 Le Soler

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 22 22 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Le Soler

SOLER COMEDY CLUB FÊTE SES 11 ANS

50 Rue Pierre Semard Le Soler Pyrénées-Orientales

Tarif : 22 – 22 –

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Édition spéciale 11 ans !
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50 Rue Pierre Semard Le Soler 66270 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

11 Years Special Edition!

L’événement SOLER COMEDY CLUB FÊTE SES 11 ANS Le Soler a été mis à jour le 2026-05-19 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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