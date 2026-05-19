SOLER COMEDY CLUB FÊTE SES 11 ANS Le Soler
SOLER COMEDY CLUB FÊTE SES 11 ANS Le Soler samedi 6 juin 2026.
Le Soler
SOLER COMEDY CLUB FÊTE SES 11 ANS
50 Rue Pierre Semard Le Soler Pyrénées-Orientales
Tarif : 22 – 22 –
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Édition spéciale 11 ans !
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50 Rue Pierre Semard Le Soler 66270 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
11 Years Special Edition!
L’événement SOLER COMEDY CLUB FÊTE SES 11 ANS Le Soler a été mis à jour le 2026-05-19 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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