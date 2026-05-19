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FÊTE DE LA PÊCHE Le Soler

FÊTE DE LA PÊCHE Le Soler

FÊTE DE LA PÊCHE Le Soler dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Route de Pézilla D39

Ville : 66270 Le Soler

Département : Pyrénées-Orientales

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif :

Le Soler

FÊTE DE LA PÊCHE

Route de Pézilla D39 Le Soler Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Une journée en famille au bord de l’eau ? Ça vous tente ?
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Route de Pézilla D39 Le Soler 66270 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

A family day on the water? Would you like to?

L’événement FÊTE DE LA PÊCHE Le Soler a été mis à jour le 2026-05-19 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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