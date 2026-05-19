FÊTE DE LA PÊCHE Le Soler
FÊTE DE LA PÊCHE Le Soler dimanche 7 juin 2026.
Le Soler
FÊTE DE LA PÊCHE
Route de Pézilla D39 Le Soler Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Une journée en famille au bord de l’eau ? Ça vous tente ?
.
Route de Pézilla D39 Le Soler 66270 Pyrénées-Orientales Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A family day on the water? Would you like to?
L’événement FÊTE DE LA PÊCHE Le Soler a été mis à jour le 2026-05-19 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
À voir aussi à Le Soler (Pyrénées-Orientales)
- EXPOSITION CÉRAMIQUE D’ART Le Soler 26 mai 2026
- FESTIVAL LES ÂNES TÊTUS Le Soler 29 mai 2026
- SOLER COMEDY CLUB FÊTE SES 11 ANS Le Soler 6 juin 2026
- FÊTE DE LA MUSIQUE Le Soler 21 juin 2026
- 5ÈME ÉDITIONS FESTIVAL LES BIENS LUNÉS Le Soler 4 juillet 2026