[Exposition] Chaïbia, Corneille, Cérès Franco: des poèmes pour le monde, Coopérative-musée Cérès Franco, Montolieu

Informations pratiques

[Exposition] Chaïbia, Corneille, Cérès Franco: des poèmes pour le monde 19 et 20 septembre Coopérative-musée Cérès Franco Aude

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À travers un ensemble d’œuvres, d’archives, de manuscrits et de documents inédits, l’exposition révèle un aspect encore méconnu du parcours de Cérès Franco : son rapport intime à l’écriture et à la poésie. Formée entre le Brésil, les États-Unis et Paris, elle développe très tôt une sensibilité littéraire qui nourrira durablement sa vision de l’art. Ses notes personnelles, aujourd’hui dévoilées au public, dressent le portrait sensible d’une femme libre, passionnée et profondément tournée vers la création.

Cette sensibilité entre en résonance avec l’univers de Corneille, membre fondateur du groupe CoBrA, dont l’œuvre mêle étroitement peinture, poésie et liberté d’invention, ainsi qu’avec celui de Chaïbia, figure majeure de l’art moderne marocain. À travers leurs œuvres et leurs écrits, l’exposition fait dialoguer trois regards singuliers sur le monde, où la couleur, le langage et l’imaginaire se répondent.

S’appuyant largement sur les archives conservées par la Coopérative-Musée Cérès Franco, l’exposition propose une plongée inédite dans les correspondances artistiques et poétiques qui ont uni ces trois personnalités majeures. Entre peinture, poésie et mémoire, « Des poèmes pour le monde » célèbre une création libre, vivante et profondément humaine.

Coopérative-musée Cérès Franco 5 Rue d’Alzonne, 11170 Montolieu, France Montolieu 11170 Aude Occitanie 0468761254 http://www.lacooperative-collectionceresfranco.com Galeriste de “L’Œil de Bœuf” à Paris, critique, commissaire d’exposition, journaliste, écrivaine et collectionneuse, Cérès Franco fut une des actrices majeures du figuralisme à partir des années 1960 jusqu’à son décès, en 2021. Sa collection regroupe des jalons signifiants de l’art moderne et contemporain, qui permettent tout autant d’évoquer le parcours personnel de Cérès que la profusion pour un art recentré autour de la figure humaine et de sa représentation ; la collection rassemble des représentants de l’art naïf, de la Nouvelle Figuration, de l’art brut, singulier, outsider, du mouvement CoBrA, de l’art populaire, de la Seconde École de Paris ou du pop art.

La collection se distingue par son accent international : en 2025, la collection du musée riche de 1743 œuvres représente 39 nationalités pour 375 artistes, dont seulement 40% sont français. Elle propose également un accent particulier sur l’art brésilien, pays natal de Cérès Franco, avec 19% d’artistes issu de cette nationalité. Depuis Toulouse Prendre l’A61, sortir à Carcassonne Ouest. Reprendre la direction de Toulouse. Emprunter la D629 en direction de Montolieu. Depuis Narbonne Prendre l’A61, sortir à Carcassonne Ouest. Au carrefour, prendre la direction de Toulouse, puis emprunter la D629 en direction de Montolieu.

À travers un ensemble d’œuvres, d’archives, de manuscrits et de documents inédits, l’exposition révèle un aspect encore méconnu du parcours de Cérès Franco : son rapport intime à l’écriture et à la À…

© Nathalie Amen Vals, L’Indépendant