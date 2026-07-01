Exposition, CHAPELLE DU LYCEE DES PORTES DE CHARTREUSE, Voreppe

samedi 19 septembre 2026 · CHAPELLE DU LYCEE DES PORTES DE CHARTREUSE · Voreppe

Informations pratiques

Exposition 19 et 20 septembre CHAPELLE DU LYCEE DES PORTES DE CHARTREUSE Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Divers panneaux sur les artistes, la construction du bâtiment, et travaux artistiques des élèves du lycée.

CHAPELLE DU LYCEE DES PORTES DE CHARTREUSE 387 avenue de Stalingrad 3840 Voreppe Voreppe 38340 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0679694297 https://www.semvoreppe.org https://www.semvoreppe.org Chapelle de l’ancien Petit Séminaire construit en béton armé par Pierre Pouradier-Duteil en 1931. Verrières de Marguerite Huré, statue et autel d’Henri Charlier, ferronneries de Raymond Subes… Parking gratuit, gare SNCF et sortie autoroute A48 à proximité. Pas d’accès PMR (escaliers)

Divers panneaux sur les artistes, la construction du bâtiment, et travaux artistiques des élèves du lycée.

©semvoreppe.org