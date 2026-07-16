Projection d’un film sur la construction du petit séminaire de Voreppe, CHAPELLE DU LYCEE DES PORTES DE CHARTREUSE, Voreppe

Informations pratiques

Projection d’un film sur la construction du petit séminaire de Voreppe 19 et 20 septembre CHAPELLE DU LYCEE DES PORTES DE CHARTREUSE Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Film réalisé par l’amicale des Portes de Chartreuse, sur la construction du bâtiment conçu par Pouradier Duteil en 1932 et les artistes qui y ont travaillé, en particulier Marguerite Huré et ses 11 verrières non figuratives. La bande son du film a été enregistrée sur l’orgue Cavaillé Coll en l’église Saint-Didier de Voreppe – orgue qui meublait initialement la tribune de la chapelle. Dominique Joubert, organiste titulaire de la cathédrale de Valence et ancien enseignant dans l’établissement, a improvisé cette mise en musique. Durée : 30′.

CHAPELLE DU LYCEE DES PORTES DE CHARTREUSE 387 avenue de Stalingrad 3840 Voreppe Voreppe 38340 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0679694297 https://www.semvoreppe.org https://www.semvoreppe.org Chapelle de l’ancien Petit Séminaire construit en béton armé par Pierre Pouradier-Duteil en 1931. Verrières de Marguerite Huré, statue et autel d’Henri Charlier, ferronneries de Raymond Subes… Parking gratuit, gare SNCF et sortie autoroute A48 à proximité. Pas d’accès PMR (escaliers)

Film réalisé par l’amicale des Portes de Chartreuse, sur la construction du bâtiment conçu par Pouradier Duteil en 1932 et les artistes qui y ont travaillé, en particulier Marguerite Huré et ses 11 a…

©semvoreppe.org