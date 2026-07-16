Visite commentée de la chapelle de l’ancien petit séminaire de Voreppe, CHAPELLE DU LYCEE DES PORTES DE CHARTREUSE, Voreppe

Informations pratiques

Visite commentée de la chapelle de l’ancien petit séminaire de Voreppe 19 et 20 septembre CHAPELLE DU LYCEE DES PORTES DE CHARTREUSE Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

L’Amicale des Portes de Chartreuse (ancien Petit Séminaire de Voreppe) vous accompagnera du porche, en passant par la cour d’honneur, d’où vous pourrez observer le clocher, jusqu’à la chapelle construite en béton armé en 1932. Elle vous expliquera l’historique de la construction, initiée par Monseigneur Caillot et l’architecte grenoblois Pouradier Duteil et vous présentera le travail des artistes qui ont oeuvré dans la chapelle : Marguerite Huré (verrières), Henri Charlier (statue du Sacré-Coeur, bas-reliefs de l’autel), Raymond Subes (ferronneries), E.et Louis Lesage (ornements d’autel). Ce patrimoine est grandement fragilisé par la maladie du béton qui endommage clocher et verrières, créant des dégâts collatéraux.

CHAPELLE DU LYCEE DES PORTES DE CHARTREUSE 387 avenue de Stalingrad 3840 Voreppe Voreppe 38340 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0679694297 https://www.semvoreppe.org https://www.semvoreppe.org Chapelle de l’ancien Petit Séminaire construit en béton armé par Pierre Pouradier-Duteil en 1931. Verrières de Marguerite Huré, statue et autel d’Henri Charlier, ferronneries de Raymond Subes… Parking gratuit, gare SNCF et sortie autoroute A48 à proximité. Pas d’accès PMR (escaliers)

L’Amicale des Portes de Chartreuse (ancien Petit Séminaire de Voreppe) vous accompagnera du porche, en passant par la cour d’honneur, d’où vous pourrez observer le clocher, jusqu’à la chapelle en en…

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