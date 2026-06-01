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Exposition : char Montereau, Délégation militaire départementale de l’Orne, Alençon

Exposition : char Montereau, Délégation militaire départementale de l’Orne, Alençon

Exposition : char Montereau, Délégation militaire départementale de l’Orne, Alençon samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Délégation militaire départementale de l'Orne

Adresse : 45 rue de la demi-lune, 61000 Alençon

Ville : 61000 Alençon

Département : Orne

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Exposition : char Montereau 19 et 20 septembre Délégation militaire départementale de l’Orne Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition de :
– véhicules et matériels militaires 2e DB / Leclerc
– véhicules militaires d’aujourd’hui
– maquettes militaires 1/35ème

Délégation militaire départementale de l’Orne 45 rue de la demi-lune, 61000 Alençon Alençon 61000 Orne Normandie 02 33 81 29 29 https://www.facebook.com/profile.php?id=61550680455620 Exposition de matériels militaires d’époque ou actuel au Quartier militaire d’Alençon. Parking.
Exposition de :

© Florence Motte

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