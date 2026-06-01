Exposition : char Montereau, Délégation militaire départementale de l’Orne, Alençon

Exposition : char Montereau 19 et 20 septembre Délégation militaire départementale de l’Orne Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition de :

– véhicules et matériels militaires 2e DB / Leclerc

– véhicules militaires d’aujourd’hui

– maquettes militaires 1/35ème

Délégation militaire départementale de l’Orne 45 rue de la demi-lune, 61000 Alençon Alençon 61000 Orne Normandie 02 33 81 29 29 https://www.facebook.com/profile.php?id=61550680455620 Exposition de matériels militaires d’époque ou actuel au Quartier militaire d’Alençon. Parking.

Exposition de :

© Florence Motte