Neuilly-en-Sancerre

Exposition Charles Gaudry Potier-Peintre

Neuilly-en-Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-06-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Découvrez l’univers céramique de Charles Gaudry, potier peintre, à travers une exposition estivale à Neuilly-en-Sancerre.

La galerie Terres du Passé à Neuilly-en-Sancerre accueille une exposition dédiée à Charles Gaudry, potier peintre (1933-1980), du 9 mai au 30 août.

Cette présentation met en lumière le travail singulier de cet artiste à travers des pièces en céramique aux formes et aux matières expressives. Visible tous les jours de 14h à 18h, l’exposition invite à découvrir un savoir-faire artisanal et une démarche artistique ancrée dans la terre et la création. Un rendez-vous culturel accessible à tous, au cœur des Châtelets. .

Neuilly-en-Sancerre 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 6 99 55 75 64

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English :

Discover the ceramic world of painter-potter Charles Gaudry at a summer exhibition in Neuilly-en-Sancerre.

L’événement Exposition Charles Gaudry Potier-Peintre Neuilly-en-Sancerre a été mis à jour le 2026-04-27 par OT BOURGES