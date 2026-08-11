Exposition Clémentine Carsberg Galerie Pictura / Centre culturel du Pont des Arts Cesson-Sévigné
mercredi 4 novembre 2026 · Galerie Pictura / Centre culturel du Pont des Arts · Cesson-Sévigné
Informations pratiques
Exposition Clémentine Carsberg Galerie Pictura / Centre culturel du Pont des Arts Cesson-Sévigné 4 novembre – 16 décembre Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Secret de famille
**Vernissage : mercredi 4 novembre 2026 à 18h30.**
La Galerie Pictura accueille **Clémentine Carsberg** pour sa deuxième exposition de la saison.
Avec _**Secret de famille**_, l’artiste révèle les histoires cachées sous les couches du papier peint et interroge la mémoire des lieux. Entre traces du passé, poésie du quotidien et récits intimes, cette exposition transforme les murs en témoins silencieux de nos vies et de celles qui nous ont précédés.
Une invitation à porter un regard nouveau sur les espaces que nous habitons.
**Horaires d’ouverture de la Galerie**
**• Mardi et vendredi : 16h30 – 19h00**
**• Mercredi : 14h00 – 19h00**
**• Samedi : 10h00 – 12h30**
**Fermeture les lundis, jeudis et dimanches.**
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-04T18:30:00.000+01:00
Fin : 2026-12-16T19:00:00.000+01:00
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galerie-pictura@ville-cesson-sevigne.fr
Galerie Pictura / Centre culturel du Pont des Arts Parc de Bourgchevreuil Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine
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