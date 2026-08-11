Informations pratiques

Exposition Elsa Tomkowiak Galerie Pictura / Centre culturel du Pont des Arts Cesson-Sévigné 11 septembre – 16 octobre Ille-et-Vilaine

Entrée libre ; gratuit

Reverb / Saturation / Feed-Back I

**Du 9 septembre au 16 octobre**

**Vernissage le mercredi 9 septembre à 18h30**

« La couleur constitue le point de départ de mon travail, envisagée comme une matière active, une présence capable de modifier notre perception physique et mentale. Plus qu’un simple revêtement, elle agit comme une intensité, une vibration, une énergie en tension. La peinture quitte alors le plan pour devenir espace d’expérience, entre construction, lumière et sensation. La relation au son, à la fréquence, à la résonance ou à la saturation traverse également cette recherche : les œuvres se construisent souvent comme des champs vibratoires, faits de rythmes, d’échos, de variations d’intensité et de coexistences.

L’exposition présentée à la galerie Pictura rassemble un ensemble de nouvelles productions et d’œuvres antérieures, où coexistent grands et petits formats, gestes picturaux, volumes et recherches plus expérimentales. Certaines pièces émergent directement dans le temps de l’exposition, tandis que d’autres prolongent des réflexions développées en atelier, dans une temporalité ouverte faite d’allers-retours, de déplacements et de réactivations.

À travers cette mise en relation, il ne s’agit pas seulement de montrer des œuvres, mais de créer une expérience sensible où chaque pièce conserve son autonomie tout en participant à un dialogue plus large. Entre échelles micro et macro, présence physique et vibration colorée, l’exposition compose un paysage perceptif en mouvement, où peinture et espace deviennent indissociables, activant une perception physique et immersive du lieu. »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-11T16:30:00.000+02:00

Fin : 2026-10-16T19:00:00.000+02:00

1

galerie-pictura@ville-cesson-sevigne.fr

Galerie Pictura / Centre culturel du Pont des Arts Parc de Bourgchevreuil Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

