Exposition Clic. Photographier pour raconter Musée de l’Illustration Jeunesse Moulins
lundi 20 juillet 2026 · Musée de l'Illustration Jeunesse · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Exposition Clic. Photographier pour raconter
Musée de l’Illustration Jeunesse 26 rue Voltaire Moulins Allier
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-20
fin : 2026-01-03
Date(s) :
2026-07-20 2026-09-22
L’exposition Clic. Photographier pour raconter explore la place de la photographie dans les livres pour enfants en réunissant tirages et ouvrages photographiques d’hier et d’aujourd’hui.
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Musée de l’Illustration Jeunesse 26 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 35 72 58 musees@allier.fr
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English :
The exhibition Clic. Photographing to tell the story explores the place of photography in children?s books, bringing together prints and photographic works from the past and the present.
L’événement Exposition Clic. Photographier pour raconter Moulins a été mis à jour le 2026-07-24 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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