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Exposition : [Co]Habiter avec les arbres, Galerie Sainte-Catherine, Rodez

Exposition : [Co]Habiter avec les arbres, Galerie Sainte-Catherine, Rodez

Exposition : [Co]Habiter avec les arbres, Galerie Sainte-Catherine, Rodez vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Galerie Sainte-Catherine

Adresse : 5 place Sainte-Catherine 12000 Rodez

Ville : 12000 Rodez

Département : Aveyron

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : Gratuit.

Exposition : [Co]Habiter avec les arbres 5 et 6 juin Galerie Sainte-Catherine Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Remarquables ou ordinaires, les arbres nous entourent. Venez poser un regard neuf sur ces géants bienveillants à travers une exposition.
Abordé de manière très illustrée, parfois avec une petite pointe d’humour, l’expositions [Co]habiter avec les arbres donne les clés d’une cohabitation réussie pour vivre avec les arbres. Une exposition immersive pour petits et grands.

Galerie Sainte-Catherine 5 place Sainte-Catherine 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie
Remarquables ou ordinaires, les arbres nous entourent. Venez poser un regard neuf sur ces géants bienveillants à travers une exposition.

© CAUE12 / illustration M. Le Ray

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