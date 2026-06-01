Exposition : [Co]Habiter avec les arbres, Galerie Sainte-Catherine, Rodez

Exposition : [Co]Habiter avec les arbres 5 et 6 juin Galerie Sainte-Catherine Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Remarquables ou ordinaires, les arbres nous entourent. Venez poser un regard neuf sur ces géants bienveillants à travers une exposition.

Abordé de manière très illustrée, parfois avec une petite pointe d’humour, l’expositions [Co]habiter avec les arbres donne les clés d’une cohabitation réussie pour vivre avec les arbres. Une exposition immersive pour petits et grands.

Galerie Sainte-Catherine 5 place Sainte-Catherine 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie

Remarquables ou ordinaires, les arbres nous entourent. Venez poser un regard neuf sur ces géants bienveillants à travers une exposition.

© CAUE12 / illustration M. Le Ray