Exposition : [Co]Habiter avec les arbres, Galerie Sainte-Catherine, Rodez
Exposition : [Co]Habiter avec les arbres, Galerie Sainte-Catherine, Rodez vendredi 5 juin 2026.
Exposition : [Co]Habiter avec les arbres 5 et 6 juin Galerie Sainte-Catherine Aveyron
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00
Remarquables ou ordinaires, les arbres nous entourent. Venez poser un regard neuf sur ces géants bienveillants à travers une exposition.
Abordé de manière très illustrée, parfois avec une petite pointe d’humour, l’expositions [Co]habiter avec les arbres donne les clés d’une cohabitation réussie pour vivre avec les arbres. Une exposition immersive pour petits et grands.
Galerie Sainte-Catherine 5 place Sainte-Catherine 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie
Remarquables ou ordinaires, les arbres nous entourent. Venez poser un regard neuf sur ces géants bienveillants à travers une exposition.
© CAUE12 / illustration M. Le Ray
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