Exposition Collecter les temps, Adélaïde Gaudéchoux & Julie Knaebel, Galerie Mélanie Rio Fluency, Nantes

Exposition Collecter les temps, Adélaïde Gaudéchoux & Julie Knaebel 4 – 26 juin Galerie Mélanie Rio Fluency Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T18:00:00+02:00 – 2026-06-04T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T14:30:00+02:00 – 2026-06-26T18:30:00+02:00

Sur invitation de la galerie Mélanie Rio Fluency, Adélaïde Gaudéchoux et Julie Knaebel font dialoguer leurs univers. Collectionneuses du temps, chercheuses de la matière et curieuses du vivant, les deux artistes nourrissent leurs pratiques de fragments d’hier et d’aujourd’hui.

Adélaïde Gaudéchoux est diplômée des Beaux-Arts de Nantes depuis 2004. Le travail d’Adélaïde Gaudéchoux s’intéresse à la vision et à la mémoire intime et collective contenue dans les images. Elle questionne les reconstitutions mentales produites depuis nos imaginaires : des hybridations dans lesquelles mémoire, histoire et fictions circulent.

Julie Knaebel est diplômée des Beaux-Arts du Mans et de la Haute école des arts du Rhin à Strasbourg. La démarche de Julie Knaebel s’articule autour du dessin, de l’édition et de l’écriture. Intéressée par la poésie, la littérature contemporaine, et leurs rencontres avec les arts visuels, elle développe des formes hybrides, faisant appel à l’image, au texte, au papier.

Exposition visible du 5 au 26 juin 2026

Vernissage le 4 juin à 18h

Ouverture les 5, 6 et 7 juin de 14h30 à 18h30. Sur rendez-vous les autres jours : 02 40 89 20 40

Galerie Mélanie Rio Fluency 3 place Albert Camus / rez-de-chaussée du bâtiment Zero Newton, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.rio-fluency.com/fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 89 20 40 »}] [{« link »: « https://www.adagp.fr/fr/identities/carte-numerique/1647614 »}, {« link »: « https://julieknaebel.info/ »}]

Une exposition qui met en lumière les pratiques artistiques d’Adélaïde Gaudéchoux et Julie Knaebel. nantes nantes métropole