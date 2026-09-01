Exposition : Collectionneurs Galerie Achetez de l’Art Paris

Informations pratiques

Nous avons le plaisir de vous convier à notre prochaine exposition consacrée aux planches originales de nos collectionneurs, du 17 septembre au 26 septembre 2026, dans notre galerie parisienne.

Cette exposition réunit des planches originales et illustrations issues des collections de nos collectionneurs, proposées à la vente dans un cadre de galerie. La sélection se construit autour d’œuvres choisies pour leur qualité et leur cohérence, avec déjà plusieurs pépites confirmées au catalogue : Schwartz, Juillard, Manara, Meyer, Lauffray, Brüno, Bonhomme, Zanzim, Finch, Perriot…



Pourquoi cette exposition Collectionneurs ?

Cette exposition a été conçue pour offrir aux collectionneurs un cadre clair et professionnel pour la vente de leurs œuvres.

La galerie s’occupe de la présentation, la mise en relation avec les acheteurs et l’organisation de la vente, afin de simplifier les démarches et de garantir une visibilité optimale aux pièces qui sont proposées.

L’objectif concret est de permettre aux collectionneurs de mettre sur le marché certaines œuvres de leur collection dans un contexte maîtrisé, transparent et adapté au public de galerie.



Nos engagements

Depuis cinq ans, notre regard s’attache à mettre en lumière les œuvres derrière le livre, afin d’offrir à nos visiteurs toute la richesse de la bande dessinée. L’achat d’un ouvrage se prolonge ainsi par une expérience plus complète et sensible.

À travers les planches originales de bande dessinée, plongez au cœur du roman graphique. Vous y découvrez le trait, la vibration des couleurs, la profondeur du noir et blanc, et parfois même les pensées de l’auteur à travers de petites notes.



Vernissage

Jeudi 17 septembre 2026 à partir de 18h

Ouvert à tous

Achetez de l’Art Paris organise une expo-vente de collectionneurs BD, du mercredi 17/09 au samedi 26/09/2026. Cette exposition réunit des planches originales et illustrations issues des collections de nos collectionneurs, proposées à la vente dans un cadre de galerie.

Du jeudi 17 septembre 2026 au samedi 26 septembre 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

gratuit

Nos expositions et vernissages sont 100% gratuits et ouverts à tous sans réservation.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-17T14:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-17T11:00:00+02:00_2026-09-17T19:00:00+02:00;2026-09-18T11:00:00+02:00_2026-09-18T19:00:00+02:00;2026-09-19T11:00:00+02:00_2026-09-19T19:00:00+02:00;2026-09-23T11:00:00+02:00_2026-09-23T19:00:00+02:00;2026-09-24T11:00:00+02:00_2026-09-24T19:00:00+02:00;2026-09-25T11:00:00+02:00_2026-09-25T19:00:00+02:00;2026-09-26T11:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00

Galerie Achetez de l’Art 24, rue de Lappe 75011 Paris

https://achetezdelart.com/ +33148055093 contact@achetezdelart.com https://www.facebook.com/achetezdelart https://www.facebook.com/achetezdelart https://x.com/achetezdelart



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