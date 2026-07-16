Exposition collective – Comme une forme commune, Halle Tropisme, Montpellier

Informations pratiques

Exposition collective – Comme une forme commune 8 – 21 mars 2027 Halle Tropisme Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-08T10:00:00+01:00 – 2027-03-08T21:00:00+01:00

Fin : 2027-03-21T10:00:00+01:00 – 2027-03-21T21:00:00+01:00

Créé en mai 2020, le Collectif Hors Format réunit, aujourd’hui, huit photojournalistes et photographes documentaires : Victorine Alisse, Philémon Barbier, Audrey Delaporte, Léo Keler, Paul Lemaire, Camille Nivollet, Juliette Pavy et Robin Tutenges. Ce qui les rassemble : raconter des histoires, de l’intime à l’universel, sur tous les territoires qui les émeuvent

Comme une forme commune est une invitation à faire un arrêt sur image pour interroger ces regards singuliers qui constituent la forme du commun. Si la question « qu’est-ce qu’un collectif ? » reste sans réponse définitive, une certitude s’impose : le collectif résiste à l’individualisme. Il invite à dépasser l’ego, à s’ouvrir à l’autre, dans une forme d’humilité et d’écoute à contre-courant des pratiques contemporaines.

Hors Format réunit les travaux de ses huit membres sous la forme d’un jeu bien connu emprunté à l’histoire de l’art : le cadavre exquis. En s’inspirant des codes du surréalisme, mouvement collectif par excellence, l’exposition propose une lecture inattendue de leurs images tout en conservant l’exigence contextuelle et éthique propre à la pratique du photojournalisme. Loin d’un simple hasard, ce jeu invite à questionner notre manière de lire les images et la relation intime que nous entretenons avec elles. Hors de leur contexte d’origine, ces photographies, initialement documentaires se prêtent à d’autres récits, plus libres, plus personnels. En résonance les unes avec les autres, elles viennent composer un nouveau langage qui, peut-être, peut nous aider à penser autrement les troubles de notre temps, en invitant à ce pas de côté.

Pour cette exposition, le collectif Hors Format s’associe aux équipes de La Halle Tropisme à Montpellier.

Halle Tropisme Montpellier Montpellier Hérault Occitanie https://www.tropisme.coop/ La Halle Tropisme est un tiers-lieu culturel, un village de 10 000m2, habité par plus de 200 entrepreneurs et entrepreneuses des Industries Culturelles et Créatives et plus de 60 artistes. Elle accueille également au quotidien des professionnel.le.s, des familles, des curieux.se.s, des étudiant.e.s, des voisin.ne.s…

Tropisme propose une programmation artistique et culturelle pour tous.tes qui mêle sans complexe musique et expérimentations culinaires, art contemporain et clubbing, débats d’idées et afterworks… Avec plus de 600 événements par an, elle est un lieu incontournable de la vie culturelle montpelliéraine. La Halle Tropisme est un projet de la coopérative culturelle et créative illusion & macadam, qui accompagne depuis près de 20 ans le développement et la structuration du secteur culturel.

La Halle Tropisme est installée sur le site de l’École d’Application d’Infanterie (EAI) de Montpellier et en occupe les anciens ateliers de mécanique. Lors de l’aménagement, le bâtiment a été conservé tel quel, riche de son histoire militaire et de ses mille balafres. Les anciennes rampes de mécanique sont désormais une scène, l’ancienne menuiserie une salle de danse, de projections, de résidences, les ateliers un café-restaurant… Les affiches de prévention sécurité et les inscriptions techniques côtoient désormais des œuvres et collages d’artistes.

Créé en mai 2020, le Collectif Hors Format réunit, aujourd’hui, huit photojournalistes et photographes documentaires : Victorine Alisse, Philémon Barbier, Audrey Delaporte, Léo Keler, Paul Lemaire…

©Robin Tutenges / Hors Format