Exposition collective de lancement du Chemin des Ateliers du Perche Nocé Perche en Nocé

Exposition collective de lancement du Chemin des Ateliers du Perche

Nocé Le Moulin Blanchard Perche en Nocé Orne

Le Chemin des Ateliers du Perche vous propose de découvrir une oeuvre de chacun des artistes (qui ouvriront leurs ateliers du 1er au 03 mai) dans une exposition collective au Moulin Blanchard du 17 avril au 4 mai les samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 19h. .

Nocé Le Moulin Blanchard Perche en Nocé 61340 Orne Normandie

